Un hombre fue detenido tras esconder una arma de fuego ilegal debajo del asiento de su camioneta

Imagen ilustrativa.

Durante un operativo de rutina realizado en las inmediaciones de un control forestal en el departamento de Santa Lucía, el personal de la Comisaría 9ª, junto a efectivos de Gendarmería Nacional, logró desbaratar una situación de irregularidad legal. En el lugar detuvieron a un hombre de apellido Pantano, de 55 años, quien circulaba en una camioneta Toyota Hilux con un arma de fuego sin declarar.

El procedimiento se originó cuando los uniformados procedieron a la requisa del vehículo. En ese momento, descubrieron que debajo del asiento del conductor se encontraba oculta una carabina calibre 22, marca Cooey Canadiense. El arma no contaba con la documentación ni la autorización correspondiente para su portación legal.

Ante el hallazgo de la evidencia, se dio intervención inmediata a la UFI Flagrancia. Bajo las directivas del Ayudante Fiscal, el Dr. Emiliano Usin, se dispuso el inicio de las actuaciones legales por tenencia ilegítima de arma de fuego. El implicado quedó a disposición de la justicia provincial mientras se procedía al secuestro del armamento para las pericias de rigor.

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