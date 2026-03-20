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En Chimbas

Le arrebató el celular a una mujer dentro de su casa y terminó detenido por los vecinos

Aprovechó una puerta abierta para ingresar, pero la reacción de la víctima y los vecinos permitió su rápida detención.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa&nbsp;

Imagen ilustrativa 

Un violento episodio de inseguridad se registró en la noche del miércoles 18 de marzo en el departamento Chimbas, cuando un hombre ingresó a una vivienda y le robó el celular a una mujer, aunque fue reducido a pocos metros por vecinos y familiares de la víctima.

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El hecho ocurrió alrededor de las 23:00, cuando Sergio Lionel Moreno aprovechó que la puerta de ingreso de un domicilio se encontraba abierta y entró sin autorización. En el interior, en el pasillo de la casa, se cruzó con la propietaria, Paulina Ríos, quien tenía en sus manos un teléfono celular Samsung A51 negro, con funda, donde también guardaba su DNI y una tarjeta SUBE.

Según fuentes del caso, el sujeto le arrebató el dispositivo de manera repentina y escapó corriendo. La víctima salió detrás de él y comenzó a pedir ayuda a los gritos, lo que alertó a vecinos y familiares que acudieron rápidamente.

La persecución terminó en la intersección de calles Río Negro y Catamarca, en Villa El Salvador, donde lograron reducir al sospechoso y recuperar el celular sustraído, que aún estaba en su poder. Posteriormente, se realizó un llamado al 911 y efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar, procediendo a la detención formal del individuo.

Minutos más tarde intervino el ayudante fiscal de turno, quien tras comunicarse con el fiscal Fernando Bonomo, dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia para avanzar con la causa.

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