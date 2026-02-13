Un delincuente le puso un arma en la cabeza a un operario de OSSE para robarle y terminó en la cárcel

En el marco de un juicio abreviado, la Justicia sentenció a un hombre a la pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de robo en grado de tentativa, declarado reincidente. El hecho ocurrió en la intersección de calle Segundo Sombra y Boulevard Sarmiento, en el departamento Rawson.

Según fuentes judiciales, un empleado de la empresa OSSE que se encontraba trabajando en la vía pública fue abordado por Escalera Tejada, quien, esgrimiendo un arma de fuego tipo revólver, lo amenazó apoyándole el arma en la cabeza para exigirle sus pertenencias bajo amenaza de dispararle en una pierna. La víctima entregó un teléfono celular marca Motorola, modelo G-05, propiedad de la empresa, tras lo cual el atacante huyó del lugar.

Inmediatamente, el damnificado radicó la denuncia en la Subcomisaría Ansilta, aportando detalles precisos sobre la vestimenta, fisionomía y tatuajes faciales del agresor. Con esta información, el personal policial inició un operativo cerrojo y avistó al sospechoso saltando por los techos de las viviendas en el Barrio Los Médanos. Finalmente, los efectivos ingresaron a un domicilio con autorización del propietario, donde aprehendieron al delincuente mientras se encontraba escondido entre cubiertas y cartones.

Al momento de la detención, los agentes secuestraron el celular robado al operario, otro teléfono celular y un cuchillo tipo Tramontina. Tras el acuerdo judicial, el imputado continuará bajo prisión preventiva hasta su traslado definitivo al Servicio Penitenciario Provincial.