Dejó en terapia intensiva al tío y le hizo perder la visión en un ojo, y fue condenado a 2 años de prisión en suspenso

El informe médico señalaba las lesiones le afectaron las funciones neurológicas y provocaron la pérdida de visión en el ojo izquierdo. Ese fue el resultado de la golpiza que un joven le propinó a su tío y que casi le provoca la muerte en septiembre del 2025. No llegó a tanto, pero ese muchacho y su defensa acordaron este viernes un juicio abreviado y recibió una pena de 2 años de prisión en suspenso, lo que le permite continuar en libertad.

La condena fue dictada este viernes a través de un acuerdo de juicio abreviado entre Antonio Javier “El Ratón” Sandovares y su defensora, la abogada María Filomena Noriega con el fiscal Niada Pons Belmonte, de la UFI CAVIG . El juez de garantías Matías Parrón refrendó lo acordado por las partes y dictó el veredicto condenatorio de 2 años de prisión, de cumplimiento condicional, por el delito de lesiones graves en perjuicio de su tío, Mario Gustavo Sandovares.

image La fiscal Naida Pons Belmonte, de la UFI CAVIG.

“El Ratón” Sandovares en principio iba a ser investigado por el delito tentativa de homicidio. Y es que el 2 de septiembre del 2025, durante una fiesta familiar, se desató una discusión que fue subiendo de tono hasta convertirse en una agresión feroz.

Según la fiscalía, la pelea comenzó en el interior de la vivienda de la familia Sandovares en barrio Las Talas, en Caucete, y luego se trasladó hacia las inmediaciones de un canal. En medio de empujones e insultos, el joven atacó a golpes a su tío Mario, quien terminó en el suelo. Allí se ensañó con él, dado que continuó arrojándole pedradas en la cabeza y otras partes del cuerpo.

image La defensora, la abogada María Filomena Noriega.

El hombre fue trasladado de urgencia al hospital en estado crítico. Presentaba traumatismo encéfalo craneano, fractura de cráneo y múltiples contusiones. Quedó internado en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado, informaron en ese entonces. Los médicos constataron además una grave lesión ocular que derivó en la pérdida de la visión en el ojo izquierdo y un compromiso en sus funciones neurológicas. Durante los primeros días se temió por su vida.

Frente a ese cuadro, el entonces fiscal de la causa evaluó imputarlo por homicidio en grado de tentativa en razón al riesgo concreto de muerte que presentaba la víctima. Sin embargo, con el avance de la investigación, los informes médicos definitivos y la evolución favorable del paciente, la calificación fue modificada y se le atribuyó el delito de lesiones graves.

image El juez de garantías Matías Parrón, quien homologó el acuerdo.

Tras permanecer algunas semanas prófugo, el joven se presentó en Tribunales acompañado por su defensora a fines de septiembre. En la audiencia de formalización, la fiscalía expuso los hechos y solicitó la apertura de la investigación penal preparatoria bajo la figura de lesiones graves, que fue concedida por el juez interviniente. El imputado continuó el proceso en libertad mientras se desarrollaban las medidas probatorias.

Con el paso de los meses y ya con la víctima fuera de peligro, las partes avanzaron en una salida alternativa. Finalmente, el Ministerio Público y la defensa acordaron un juicio abreviado con una pena mínima de 2 años de prisión en suspenso por el delito de lesiones graves. Este viernes en la mañana, el juez Matías Parrón homologó el acuerdo y dio por concluido el caso, con el agresor en libertad.