Es manco y lo acusan de casi matar a su tío a pedradas en Caucete

Después de casi un mes, se presentó ante la Justicia el changarín de Caucete que es manco y está sospechado de atacar a pedradas y casi matar a su tío. El sospechoso estuvo prófugo y este martes compareció en Tribunales. En principio iban a imputarle tentativa de homicidio, pero la causa finalmente quedó bajo la calificación de lesiones graves.

Presunta embaucadora Habló una víctima de la caucetera acusada de estafar a parientes y amigos en más de $30 millones

En Rivadavia Dos mujeres que son parientes se trenzaron a los golpes, intervino la Policía y terminaron tras las rejas

Es que la víctima, Mario Gustavo Sandovares , de 42 años, sufrió fracturas de cráneo y otras lesiones graves que lo dejaron en terapia intensiva y con respirador mecánico. Sin embargo, mostró mejoría. El médico legista le certificó 45 días de reposo para su recuperación y habrá que ver cómo evoluciona.

image El fiscal Roberto Ginsberg y la ayudante fiscal Victoria Salinas, de la UFI CAVIG.

El violento ataque ocurrió el 2 de septiembre último y el supuesto agresor es Antonio Javier “El Ratón” Sandovares, de 29 años, quien este martes se presentó en Tribunales en compañía de su defensora, la abogada María Filomena Noriega. El fiscal Roberto Ginsberg y la ayudante fiscal Victoria Salinas, de la UFI CAVIG, expusieron ante el juez de garantías Matías Parrón los hechos que le atribuyen al joven caucetero.

Aquel 2 de septiembre hubo una fiesta de cumpleaños en la casa de la familia Sandovares, en el barrio Las Talas, en Caucete. Según la fiscalía, en ese encuentro hubo una discusión y más tarde se desató la pelea entre Mario Sandovares y su sobrino “El Ratón” Sandovares. La gresca se trasladó hasta las inmediaciones de un canal.

image La abogada María Filomena Noriega, la defensora.

“El Ratón” supuestamente tumbó al mayor de los Sandovares y, cuando éste se encontraba en el suelo, se ensañó con él. Sucede que agarró unas piedras y empezó a lanzárselas contra la cabeza y otras partes del cuerpo. Los demás miembros de la familia tuvieron que intervenir para frenar al joven, de lo contrario habría matado a su tío.

Mario Sandovares permaneció internado en terapia intensiva y logró sobrevivir, mientras que Antonio “El Ratón” Sandovares desapareció. El joven estuvo prófugo las semanas siguientes y en la última semana se puso a derecho con la abogada Noriega, de modo que consiguió que levantaran el pedido de captura. Los familiares que están de su lado dijeron que es imposible que él agrediera a su tío porque le falta la mano derecha.

image

En la audiencia de este martes, la defensora Noriega propuso el juicio abreviado, pero el juez no lo aceptó. Esto porque la víctima aún continúa internada. Fue así que dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el plazo de cuatro meses, por el delito de lesiones graves, y ordenó que “El Ratón” Sandovares continúe en libertad.