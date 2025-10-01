Balearon en las piernas a un hombre en un intento de robo en el barrio Aramburu

Dos hombres en moto emboscaron y atacaron a tiros a un hombre en el interior del barrio Aramburu, en Rivadavia. La víctima aseguró que intentaron asaltarlo y que se resistió. Uno de los balazos terminó hiriéndolo en ambas piernas.

Fuentes policiales señalaron que una patrulla del Comando Radioeléctrico asistió a Atilio Aballay , el herido, alrededor de las 6 de la mañana de este martes 30 de septiembre, en cercanías del Área 9 de ese complejo habitacional. El hombre, de 43 años, fue trasladado al Hospital Guillermo Rawson a raíz del disparo que atravesó uno de sus muslos e impactó en el otro. Por fortuna no le dañó el hueso, explicaron.

La víctima relató que regresaba a su casa cuando fue sorprendida en una de las calles por dos desconocidos que se movilizaban en una moto. Los sujetos se le cruzaron, lo apuntaron con un arma de fuego y le exigieron que entregara sus pertenencias. Aballay se resistió y forcejeó con ellos; fue entonces cuando uno de los agresores le disparó.

Fuentes policiales informaron que la víctima está fuera de peligro y que, en principio, intervino el personal de la Comisaría 27ma del barrio Aramburu. El caso pasará a manos de la UFI Delitos contra la Propiedad.