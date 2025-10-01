miércoles 1 de octubre 2025

Violento ataque

Balearon en las piernas a un hombre en un intento de robo en el barrio Aramburu

Es lo que afirmó la víctima, de 43 años, quien dijo que regresaba caminando cuando fue atacado por dos desconocidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Dos hombres en moto emboscaron y atacaron a tiros a un hombre en el interior del barrio Aramburu, en Rivadavia. La víctima aseguró que intentaron asaltarlo y que se resistió. Uno de los balazos terminó hiriéndolo en ambas piernas.

Fuentes policiales señalaron que una patrulla del Comando Radioeléctrico asistió a Atilio Aballay, el herido, alrededor de las 6 de la mañana de este martes 30 de septiembre, en cercanías del Área 9 de ese complejo habitacional. El hombre, de 43 años, fue trasladado al Hospital Guillermo Rawson a raíz del disparo que atravesó uno de sus muslos e impactó en el otro. Por fortuna no le dañó el hueso, explicaron.

La víctima relató que regresaba a su casa cuando fue sorprendida en una de las calles por dos desconocidos que se movilizaban en una moto. Los sujetos se le cruzaron, lo apuntaron con un arma de fuego y le exigieron que entregara sus pertenencias. Aballay se resistió y forcejeó con ellos; fue entonces cuando uno de los agresores le disparó.

Fuentes policiales informaron que la víctima está fuera de peligro y que, en principio, intervino el personal de la Comisaría 27ma del barrio Aramburu. El caso pasará a manos de la UFI Delitos contra la Propiedad.

