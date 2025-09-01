Un chico de 16 años estaba en un cumpleaños y terminó baleado en el cuello

Un adolescente de 16 años quedó internado tras ser baleado en el cuello cuando estaba en un cumpleaños en Las Heras . Según los testigos, se escuchó un disparo y un instante después el chico estaba herido por una bala perdida. Fue internado en grave estado.

Dramática episodio "Le gatillaron a Cristina": se cumplen tres años del intento de magnicidio

Confuso episodio Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación

Ocurrió alrededor de las 21 del domingo cuando la víctima de 16 años estaba en un cumpleaños en el barrio 8 de Abril, de Las Heras .

La misma víctima y los testigos señalaron que escucharon un disparo, pero pudieron dar detalles de dónde provino. Un instante después, notaron que la víctima tenía una herida en su cuello y perdía sangre.

El baleado quedó internado en estado delicado

La víctima fue asistida por las personas que estaban allí, quienes además llamaron al 911 para pedir una ambulancia.

La Policía y el Servicio de Emergencias Coordinado llegó al lugar, donde asistieron al chico y lo trasladaron al Hospital Lagomaggiore.

Allí los médicos constataron la herida que tenía en el cuello tras ser baleado, fue operado y quedó en coma farmacológico para su recuperación.