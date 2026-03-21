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Salud mental, humor y emoción: Martín Rechimuzzi y el éxito de "Alejandra"

El comediante reflexionó sobre el crecimiento de su unipersonal Alejandra, el impacto en el público y la necesidad urgente de hablar de salud mental en un contexto social atravesado por la crisis.

Por Bautista Lencinas
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Lo que comenzó como un proyecto acotado en funciones terminó convirtiéndose en un fenómeno sostenido en el tiempo. A más de un año de su estreno, el unipersonal "Alejandra" sigue sumando presentaciones y público, algo que incluso sorprendió a su propio creador, Martín Rechimuzzi.

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En diálogo exclusivo con TIEMPO DE SAN JUAN, el actor explicó que el impulso para continuar no fue solo artístico, sino profundamente humano. “Entendí que la temática iba más allá de mi experiencia personal y que atravesaba a muchas personas”, aseguró. Según relató, la validación llega función tras función: “Salgo, me abrazo con la gente y los veo conmovidos, con historias personales, emocionados y con ganas de salir distintos a como entraron”.

Pero no todo es introspección. La risa ocupa un lugar central en la obra. “Es una obra en la que la gente se ríe muchísimo. Esa mezcla de emoción y humor es algo que me pone muy feliz”, destacó.

El nombre de la obra no es casual. "Alejandra" remite a una figura íntima en la vida del artista: su tía. Sin embargo, el relato fue mutando con el tiempo. “No es una obra sobre la pérdida de un familiar, sino sobre los pesares de la salud mental a nivel colectivo. Con el correr de las funciones entendí que tenía más que ver con la producción de coherencia”, explicó.

En cuanto al público, Rechimuzzi evita recortes. Piensa en una obra abierta, capaz de interpelar a cualquiera. “Me gustaría que la vea todo el mundo. Que cada persona pueda encontrar una puerta para armar su propio mundo”, sostuvo. Aunque hace una invitación especial: quienes atravesaron situaciones de crisis o institucionalización. “Ahí también hay un proceso de cura colectivo”, remarcó.

La conversación inevitablemente deriva en el contexto actual del país. Para el actor, hablar de salud mental hoy es inseparable de las condiciones materiales de vida. “No creo que sea un problema individual. Las condiciones estructurales alteran enormemente la salud mental”, afirmó.

En ese sentido, puso como ejemplo las realidades más extremas: “Una persona en situación de calle no puede dormir con tranquilidad, vive en alerta constante. No podemos pensar que tenga condiciones para desarrollar una vida dentro de lo que consideramos normal”.

Para Rechimuzzi, el diagnóstico es uno y está claro: la salud mental está profundamente atravesada por la economía, la pobreza y el acceso a derechos básicos. Y en ese cruce, el teatro aparece como un espacio posible para pensar, sentir y, también, reír.

Su paso por San Juan

Con estructura de comedia en tres actos, “Alejandra” invita a recorrer las múltiples formas que puede tomar la locura en la vida diaria. Desde una experiencia personal, Martín Rechimuzzi construye un universo tan absurdo como cercano, donde el caos familiar funciona como espejo de la sociedad actual.

La historia transcurre en un clásico cumpleaños de 15 en un salón del conurbano bonaerense. Ese clima festivo sirve como punto de partida para explorar vínculos, tensiones y emociones. Con un despliegue de personajes —todos interpretados por el propio artista— la obra se mueve entre el humor y la nostalgia, generando una conexión íntima y, al mismo tiempo, colectiva con el público.

La función en la provincia será única: el viernes 27 de marzo, a las 21:30, en el Teatro Sarmiento. Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Entradaweb.

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