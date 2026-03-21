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Javier Milei se reunió con Viktor Orbán en Hungría y habló sobre la inmigración: "Cuando no se adapta al lugar, se convierte en invasión"

Los mandatarios mantuvieron un encuentro en Budapest. Milei disertará en un foro de ultraderecha.

Por Agencia NA
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El presidente Javier Milei fue recibido por su par de Hungría, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor, y luego mantuvo un encuentro con el primer ministro Víktor Orban.

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Milei está acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

A las 12 (7 hora argentina), el mandatario y Sulkok se reunieron en la residencia oficial de la ciudad de Budapest, al tiempo que posteriormente conversó con Orban en Karmelita Monastery of Buda (Karmelita kolostor).__IP__

A su vez, el libertario disertará en en la Ceremonia de Cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un foro de ultraderecha, encabezado por el director CPAC Hungría, Miklós Szanth.

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