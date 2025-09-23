La disputa de dos facciones de la barra de San Martín dejó un baleado, un detenido y seis prófugos

La escalada de violencia entre dos facciones rivales de la hinchada de San Martín, que ya dejó un herido de bala, desató una cacería contra los barrabravas. La Policía llevó adelante allanamientos simultáneos en Concepción y detuvo a uno de los “Chocolates”, aunque otros seis siguen prófugos.

El conflicto enfrenta a los integrantes de La Banda del Pueblo Viejo con los de la Nueva Generación y se remonta a meses atrás. Ya hubo choques a golpes y a tiros. En el último incidente, un barra resultó herido de un disparo en una pierna, revelaron fuentes del caso, aunque desde la UFI Genérica no se emitió información oficial.

Los allanamientos en busca de armas y las detenciones fueron solicitados por la coordinadora de la UFI Genérica, Daniela Pringles, y autorizados por la jueza Flavia Allende. En total, los efectivos de la brigada de esa unidad fiscal ingresaron a 13 domicilios en el marco de una causa por abuso de armas.

Los procedimientos de este viernes arrojaron resultados positivos: fue detenido Marcelo Gerardo González Pareyra, alias “El Puchi” , reconocido barrabrava de San Martín, revelaron fuentes del caso. Además, se secuestró un automóvil Fiat Cronos y una motocicleta Motomel tipo enduro, ambos vinculados a distintos hechos ocurridos en las últimas semanas.

En uno de los domicilios también se incautaron 215 gramos de marihuana y dos balanzas de precisión, lo que motivó la intervención del personal de Drogas Ilegales. Todas estas medidas estuvieron dirigidas contra La Banda del Pueblo Viejo, mientras que la facción rival, la Nueva Generación, continúa bajo la lupa de los investigadores.