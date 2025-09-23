martes 23 de septiembre 2025

En Capital

Es menor de edad y golpeó a una mujer para robarle el celular

El joven, que además había cometido otros delitos, fue detenido por robo agravado y arrebato. Intervino la Justicia de Menores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Previo al arrebato del celular en la vía pública, el menor había robado en una vivienda.

Un joven menor de edad fue detenido en las últimas horas en San Juan tras golpear a una mujer en la calle y provocarle politraumatismos, con el objetivo de robarle el celular. El caso del sujeto, que ya había cometido otros delitos, quedó bajo la órbita de la Justicia de Menores.

Según informó la División Comando Radioeléctrico Central, el último hecho ocurrió en inmediaciones de calle República Árabes Unidos y San Lorenzo, en la Capital. La aprehensión se produjo luego de que vecinos alertaran a la policía sobre una situación sospechosa en la vía pública.

El adolescente, identificado como E.G., había sustraído previamente diversos efectos personales en jurisdicción de la Comisaría 4ª. Posteriormente, interceptó a una mujer mayor de edad y, mediante un ataque violento, le arrebató su teléfono celular. La víctima sufrió múltiples lesiones, por lo que fue asistida por los servicios médicos.

Tras ser detenido, se dio intervención al Dr. Ponce, de la Oficina Judicial Penal de Niñez y Adolescencia, quien dispuso las medidas correspondientes. El menor quedó imputado por los delitos de robo agravado y arrebato.

