martes 23 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En las redes

Robaron una parte de un tinglado en Pocito y quedaron filmados: el video

El hecho ocurrió en calle 12, en plena tarde del lunes. Dos jóvenes aprovecharon la soledad de la zona para llevarse parte de un tinglado y todo quedó registrado por una cámara de seguridad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
pocito tinglado video

Un insólito hecho de inseguridad quedó registrado en Pocito y generó indignación en las redes sociales. Dos jóvenes fueron captados por una cámara de seguridad en el momento exacto en que se llevaban una parte de un tinglado, en plena tarde del pasado lunes.

Lee además
mandaron al penal al ladron que saco un cuchillo e intento robarle a un chico en rawson
Condena

Mandaron al Penal al ladrón que sacó un cuchillo e intentó robarle a un chico en Rawson
mendoza: al empresario sanjuanino lo mataron para robarle la camioneta
Lo último

Mendoza: al empresario sanjuanino lo mataron para robarle la camioneta

El episodio ocurrió alrededor de las 15:30 horas en inmediaciones de calle 12, cuando los presuntos ladrones aprovecharon que no había personas cerca de la zona para actuar con total impunidad. En las imágenes, que rápidamente se difundieron en grupos de Facebook, se observa cómo cargan el material y se retiran sin ser interrumpidos.

La publicación, acompañada de la advertencia “Atento Pocito, calle 12. Ladrones”, se viralizó en cuestión de minutos. Vecinos del departamento compartieron el video.

Por el momento, no trascendió si los damnificados realizaron la denuncia correspondiente ni si los jóvenes fueron identificados.

El video

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1970515053838254525&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

Confirman condena por violación en el caso de la pericia polémica sobre el tamaño de sus partes íntimas

Tragedia en 25 de Mayo: quién era la menor que perdió la vida y el pedido desesperado de la familia

Es menor de edad y golpeó a una mujer para robarle el celular

Incendio trágico en 25 de Mayo: la madre de la menor fallecida y su esposo fueron procesados por una megacausa de droga

Reparaba el techo de un corral y se cayó de dos metros: terminó hospitalizado

Una supuesta abogada sanjuanina quiso evadir un control de tránsito, la filmaron y se volvió viral

Muere una nena de 7 años tras un terrible incendio en 25 de Mayo

La disputa de dos facciones de la barra de San Martín dejó un baleado, un detenido y seis prófugos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una supuesta abogada sanjuanina quiso evadir un control de transito, la filmaron y se volvio viral
Redes

Una supuesta abogada sanjuanina quiso evadir un control de tránsito, la filmaron y se volvió viral

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Le dio una paliza a su hijo en Chimbas y quedó registrada en cámara
Imágenes impactantes

Le dio una paliza a su hijo en Chimbas y quedó registrada en cámara

La misteriosa conducta del empresario sanjuanino horas previas a ser asesinado
Tiempo en Mendoza

La misteriosa conducta del empresario sanjuanino horas previas a ser asesinado

Revelaron los nombres de los 11 imputados de la banda narco que operaba en el Penal de Chimbas
Megaoperativo federal

Revelaron los nombres de los 11 imputados de la banda narco que operaba en el Penal de Chimbas

El empleado de un multimedio sanjuanino acusado de abusar de una niña quedó más complicado
Prisión preventiva

El empleado de un multimedio sanjuanino acusado de abusar de una niña quedó más complicado

Una supuesta abogada sanjuanina quiso evadir un control de tránsito, la filmaron y se volvió viral
Redes

Una supuesta abogada sanjuanina quiso evadir un control de tránsito, la filmaron y se volvió viral

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa.
Energía renovable

Construirán dos parques solares en Sarmiento con más de $50.000.000.000: buscan trabajadores y cuándo estarían listos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mandaron al Penal al ladrón que sacó un cuchillo e intentó robarle a un chico en Rawson
Condena

Mandaron al Penal al ladrón que sacó un cuchillo e intentó robarle a un chico en Rawson

El dólar sigue bajando en San Juan: el oficial perforó el piso de la banda y el blue se comercializa en $1.450
Mercado cambiario

El dólar sigue bajando en San Juan: el oficial perforó el piso de la banda y el blue se comercializa en $1.450

Evalúan cómo restaurar el Monumento al Deporte que nuevamente vandalizado, esta vez, con aerosol.
Patrimonio

Tras el último acto de vandalismo contra el Monumento al Deporte, qué harán las autoridades

¿Reconciliación con el PJ?: Castañeda le abrió las puertas de su casa a Andino
Calingasta unida

¿Reconciliación con el PJ?: Castañeda le abrió las puertas de su casa a Andino