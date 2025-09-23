Robaron una parte de un tinglado en Pocito y quedaron filmados: el video

Un insólito hecho de inseguridad quedó registrado en Pocito y generó indignación en las redes sociales. Dos jóvenes fueron captados por una cámara de seguridad en el momento exacto en que se llevaban una parte de un tinglado, en plena tarde del pasado lunes.

El episodio ocurrió alrededor de las 15:30 horas en inmediaciones de calle 12, cuando los presuntos ladrones aprovecharon que no había personas cerca de la zona para actuar con total impunidad. En las imágenes, que rápidamente se difundieron en grupos de Facebook, se observa cómo cargan el material y se retiran sin ser interrumpidos.

La publicación, acompañada de la advertencia “Atento Pocito, calle 12. Ladrones”, se viralizó en cuestión de minutos. Vecinos del departamento compartieron el video.

Por el momento, no trascendió si los damnificados realizaron la denuncia correspondiente ni si los jóvenes fueron identificados.

El video