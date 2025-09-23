martes 23 de septiembre 2025

Mendoza: al empresario sanjuanino lo mataron para robarle la camioneta

La fiscalía imputó al único detenido por homicidio criminis causa en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En la tarde de este lunes, la fiscal de homicidios de la provincia de Mendoza -Andrea Lazo- imputó por homicidio criminis causa en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa al único detenido en el crimen del empresario sanjuanino Sergio Mariano Nacenta.

Para el Ministerio Público Fiscal, Matías Alonso (32) mató para ocultar el móvil del crimen, que era el robo de la Toyota Hilux en la que fue encontrado sin vida el pasado sábado en Las Heras.

Según el medio digital Los Andes de Mendoza, Alonso habría disparado contra el productor semillero para robarle la camioneta Toyota Hilux gris, pero sin lograr su objetivo, por eso la imputación es por tentativa de robo agravado.

Tras ser imputado y por orden de la fiscal, el sospechoso fue trasladado al penal provincial.

Tiempo de San Juan estuvo en Las Heras, Mendoza y dio a conocer la rara actitud que tuvo el sanjuanino antes de que ocurriere el crimen. El productor oriundo de Pocito fue visto en horas de la noche del viernes en las inmediaciones de Paso Hondo y Recuero y, en ese marco, interactuó con varias personas que allí residen. Según los vecinos él estaba preguntando: "¿dónde está el Penal de Mujeres?". Tal como manifestaron, la pregunta llamó la atención, lo mismo que el momento en el que lo hacía, es decir, entrada la noche. Aunque es claro que, al ser de otra provincia, tenía problemas para ubicarse.

El crimen ocurrió a las 00:50 del sábado 20 de septiembre. La camioneta Toyota Hilux de la víctima cayó en una acequia y, tras quedar atrapada, los vecinos salieron al rescate. La sorpresa se la llevaron porque el estruendo que habían escuchado no era de un choque, sino un disparo. Uno de los primeros que intentó auxiliarlo descubrió la sangre y la herida de bala, lo mismo que la destrucción del proyectil de la ventanilla izquierda trasera y del asiento del conductor.

