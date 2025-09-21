Empresario asesinado en Mendoza: la hipótesis del móvil y el historial criminal del sospechoso

Tras el macabro crimen del empresario sanjuanino en Mendoza , que fue hallado sin vida en su camioneta con una herida de bala, los investigadores apuntaron contra un hombre, a quien detuvieron y lo señalan como el principal sospechoso del homicidio de Sergio Mariano Nacenta. Se trata de Matías Exequiel Alonso Jara , con un largo historial criminal que enciende las alarmas.

Según informaron los medios de la vecina provincia, el sujeto que fue aprehendido por la división de Homicidios y por orden de la fiscalía ostenta una extenso prontuario, en donde figuran delitos como amenazas, lesiones e, incluso, aparece un homicidio.

De 32 años, el sujeto fue aprehendido en medio de un allanamiento en su vivienda ubicada en el interior del B° Santo Thomas de Aquino, zona de El Algarrobal, departamento de Las Heras. Ahora bien, el vínculo que el sospechoso tiene con el asesinato del productor sanjuanino, encontrado muerto el sábado por la madrugada, es lo llamativo del caso.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que un llamado telefónico fue el indicio que condujo a los pesquisas a Alonso Jara. Tal parece, la víctima estaba en comunicación con una menor, minutos antes del ataque que sufrió con un arma de fuego 9mm. La joven sería la hija del sospechoso, por lo que los efectivos policiales acudieron a su detención.

Lo que sospechan es que el detenido tomó conocimiento de este contacto y procedió con el ataque de la víctima. También se estima que podría haber sido la menor la que lo condujo hasta ese lugar donde fue ultimado y que todo se tratara de una emboscada. Ninguna línea de investogación se descarta por el momento.

El sábado a las 1.15, la Policía de Mendoza fue notificada sobre la existencia de una camioneta caída a un zanjón, ubicada en calle Paso Hondo, al sur de calle Recuero, en Las Heras. Allí estaba, en el interior, el cuerpo de Nacenta, con visibles signos de violencia. Lo que trascendió fue que tenía un orificio de bala en su costado izquierdo, lo que le quitó la vida al instante.

La causa está en manos de la fiscal Andrea Lazo, de la UFI de Homicidios. La medida judicial que permitió la captura de Alonso Jara fue autorizada por la jueza Florencia Didier, del Juzgado Penal Colegiado en turno.

Los antecedentes penales de Alonso Jara