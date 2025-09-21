Un motociclista terminó en el hospital tras chocar con un auto en Chimbas

Un siniestro vial ocurrido en la tarde de este domingo en Chimbas dejó como saldo a un motociclista hospitalizado con lesiones de consideración. El hecho tuvo lugar alrededor de las 17 horas , en la intersección de calle 9 de Julio y 25 de Mayo .

De acuerdo con fuentes policiales, el choque se produjo cuando una camioneta Citroën Aircross , conducida por Leonel Maya Reynoso (26), quien trabajaba como chofer de la aplicación DIDI y llevaba como acompañante al funcionario policial Rodolfo Luna , circulaba por calle 25 de Mayo hacia el Oeste.

En ese momento impactó contra una motocicleta Motomel Serie 2 de 150 cc, sin dominio, guiada por Miguel Urriche (29), que se desplazaba por calle 9 de Julio hacia el Sur. A raíz del choque, el motociclista resultó con posibles fracturas y fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde quedó bajo atención médica.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 17ª, bajo la intervención del fiscal Francisco Nicolía y del ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi Marcovecchio. El primer interventor en la escena fue el agente Luciano Giménez.