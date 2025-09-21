lunes 22 de septiembre 2025

Siniestro vial

Un motociclista terminó en el hospital tras chocar con un auto en Chimbas

El hecho sucedió en inmediaciones de 9 de Julio y 25 de Mayo, en horas de la tarde de este domingo. En vehículo de mayor porte viajaba como acompañante un funcionario policial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un siniestro vial ocurrido en la tarde de este domingo en Chimbas dejó como saldo a un motociclista hospitalizado con lesiones de consideración. El hecho tuvo lugar alrededor de las 17 horas, en la intersección de calle 9 de Julio y 25 de Mayo.

De acuerdo con fuentes policiales, el choque se produjo cuando una camioneta Citroën Aircross, conducida por Leonel Maya Reynoso (26), quien trabajaba como chofer de la aplicación DIDI y llevaba como acompañante al funcionario policial Rodolfo Luna, circulaba por calle 25 de Mayo hacia el Oeste.

En ese momento impactó contra una motocicleta Motomel Serie 2 de 150 cc, sin dominio, guiada por Miguel Urriche (29), que se desplazaba por calle 9 de Julio hacia el Sur. A raíz del choque, el motociclista resultó con posibles fracturas y fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde quedó bajo atención médica.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 17ª, bajo la intervención del fiscal Francisco Nicolía y del ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi Marcovecchio. El primer interventor en la escena fue el agente Luciano Giménez.

