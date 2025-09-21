domingo 21 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Flagrancia

Atraparon al "cara de malo" en Pocito: fue detenido tras robar un televisor, un celular y herramientas de una casa

El joven de 26 años fue aprehendido por personal del Comando Radioeléctrico Sur luego de sustraer varios artefacto de una vivienda del barrio Manuel Lemos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
mati gimenez (3)
WhatsApp Image 2025-09-21 at 11.21.08

En la mañana de este domingo, un operativo policial en Pocito terminó con la detención de Enzo Ariel Morales, de 26 años, acusado de robo agravado por efracción. El hecho ocurrió en el Barrio Manuel Lemos, donde el sospechoso ingresó a una vivienda y se llevó un televisor, un teléfono celular y distintas herramientas.

Lee además
Imagen ilustrativa.
En una verdulería

Detuvieron a un joven tras robar el motor de un aire acondicionado en Pocito
identificaron al ciclista fallecido en ullum: su hijo lo reconocio en la morgue judicial
Triste final

Identificaron al ciclista fallecido en Ullum: su hijo lo reconoció en la Morgue Judicial

Tras la denuncia, efectivos del Comando Radioeléctrico Sur montaron un rápido despliegue en la zona. El rastreo culminó en el Barrio San Martín, donde Morales fue interceptado. En su poder encontraron varios de los objetos sustraídos, entre ellos herramientas y un elemento cortopunzante.

WhatsApp Image 2025-09-21 at 11.21.08

El damnificado reconoció de inmediato los efectos recuperados como de su propiedad, lo que permitió consolidar la acusación.

El ayudante fiscal, Dr. Andrés Ceruti, dispuso que se aplicara el procedimiento especial de flagrancia, quedando el detenido a disposición de la Justicia. En el caso intervino la Comisaría Sexta, en conjunto con la División Comando Radioeléctrico Sur.

Temas
Seguí leyendo

Albardón bajo fuego: un incendio forestal avanza con el Zonda y preocupa a los vecinos

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia

El "Colo", un conocido ladrón de Rawson, que de "Ángel" no tiene nada

El conmovedor mensaje de la mamá de Julieta Viñales, a días de conocer la sentencia: "No se trató de algo inevitable"

De mal gusto: fueron detenidos tras robar en una heladería de Chimbas, tirar lo sustraído a un baldío e intentar escapar

Una pareja terminó en el hospital tras un choque entre un auto y una moto en Albardón

Un policía terminó en Terapia Intensiva tras intoxicarse en una práctica de bomberos: la voz oficial sobre su estado de salud

Tres menores de edad quedaron detenidos tras entrar a una casa en Rawson y robar alcohol, ropa, perfumes y demás elementos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
identificaron al ciclista fallecido en ullum: su hijo lo reconocio en la morgue judicial
Triste final

Identificaron al ciclista fallecido en Ullum: su hijo lo reconoció en la Morgue Judicial

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia
Accidente

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia

Desconcierto por el ciclista fallecido en Rivadavia: buscan a su familia para poder identificarlo
Investigación

Desconcierto por el ciclista fallecido en Rivadavia: buscan a su familia para poder identificarlo

Los trabajadores deben avanzar paso a paso, meticulosamente y de modo manual para colocar las geogrillas sobre la Avenida Libertador.
Seguridad vial

Propio de artesanos: paso a paso, cómo colocan las innovadoras "alfombras mágicas" de la Libertador

Desde el aire, el Río San Juan caudaloso como nunca, potenciado por un monstruo energético que nació de nuevo video
El drone de Tiempo 

Desde el aire, el Río San Juan caudaloso como nunca, potenciado por un monstruo energético que nació de nuevo

Identificaron al ciclista fallecido en Ullum: su hijo lo reconoció en la Morgue Judicial
Triste final

Identificaron al ciclista fallecido en Ullum: su hijo lo reconoció en la Morgue Judicial

Te Puede Interesar

Samira y Leandro, los pequeños que juegan a bailar y representarán a San Juan en Córdoba
Talento emergente

Samira y Leandro, los pequeños que juegan a bailar y representarán a San Juan en Córdoba

Por Celeste Roco Navea
¡Ya se empieza a palpitar el FestiJoven 2025 en el Parque de Mayo!
Galería de fotos

¡Ya se empieza a palpitar el FestiJoven 2025 en el Parque de Mayo!

Monseñor Jorge Lozano.
La Rosca

¿Sigue la controversia en la Iglesia sanjuanina? Habló el "tradicionalista" que denunció el decreto de monseñor Lozano: "Derecho a decidir"

En la Bombonera, Boca recibe a Central Córdoba: hora, formaciones y por dónde verlo
Torneo Clausura

En la Bombonera, Boca recibe a Central Córdoba: hora, formaciones y por dónde verlo

Un oasis en medio de dos barrios en Pocito: así es el jardín creado y mantenido por los vecinos
Iniciativa

Un oasis en medio de dos barrios en Pocito: así es el jardín creado y mantenido por los vecinos