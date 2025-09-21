Atraparon al "cara de malo" en Pocito: fue detenido tras robar un televisor, un celular y herramientas de una casa

En la mañana de este domingo, un operativo policial en Pocito terminó con la detención de Enzo Ariel Morales, de 26 años , acusado de robo agravado por efracción . El hecho ocurrió en el Barrio Manuel Lemos , donde el sospechoso ingresó a una vivienda y se llevó un televisor, un teléfono celular y distintas herramientas.

Tras la denuncia, efectivos del Comando Radioeléctrico Sur montaron un rápido despliegue en la zona. El rastreo culminó en el Barrio San Martín , donde Morales fue interceptado. En su poder encontraron varios de los objetos sustraídos, entre ellos herramientas y un elemento cortopunzante.

El damnificado reconoció de inmediato los efectos recuperados como de su propiedad, lo que permitió consolidar la acusación.

El ayudante fiscal, Dr. Andrés Ceruti, dispuso que se aplicara el procedimiento especial de flagrancia, quedando el detenido a disposición de la Justicia. En el caso intervino la Comisaría Sexta, en conjunto con la División Comando Radioeléctrico Sur.