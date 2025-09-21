domingo 21 de septiembre 2025

Triste final

Identificaron al ciclista fallecido en Ullum: su hijo lo reconoció en la Morgue Judicial

El hombre de 61 años perdió la vida tras un fuerte accidente el sábado en la Ruta 60, cuando una ráfaga de viento Zonda lo desestabilizó en plena bajada del paredón del dique.

Por Redacción Tiempo de San Juan
accidente

Un trágico episodio conmocionó a los sanjuaninos en la tarde de este último sábado. Cerca de las 17 horas, un deportista que descendía por la Ruta 60, en Ullum, perdió el control de su bicicleta y se estrelló contra el boulevard. El golpe fue fatal y la víctima murió en el acto.

Durante horas se desconoció su identidad, ya que no portaba documentación. Fue recién este domingo que se confirmó que se trataba de Sergio Osvaldo Cattaneo, de 61 años, quien fue reconocido en la Morgue Judicial por uno de sus hijos.

Según señalaron fuentes judiciales, Cattaneo circulaba en una bicicleta profesional, marca Trek, cuando aparentemente una ráfaga de viento Zonda lo desestabilizó en la zona de descenso del paredón. El ciclista impactó primero contra un poste de luz ubicado en el boulevard y luego contra el pavimento, a unos 500 metros de la ex Cerámica San José.

El accidente motivó un intenso operativo policial, ya que en un primer momento se difundieron imágenes de la bicicleta para intentar ubicar a la familia del fallecido. La investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales y la Comisaría 30º, quienes trabajaron en el lugar para esclarecer la mecánica del hecho.

