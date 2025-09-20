El conmovedor mensaje de la mamá de Julieta Viñales, a días de conocer la sentencia: "No se trató de algo inevitable"

A pocos días de que el tribunal dé a conocer su veredicto por la muerte de Julieta Viñales , su madre, Cyntia Aboal, volvió a expresarse con un mensaje cargado de dolor y reclamo. En un posteo que compartió este sábado, la mujer sostuvo que el fallecimiento de su hija “podría haberse evitado si se hubieran cumplido correctamente los deberes médicos y profesionales en cada instancia de su atención”.

“Desde la misma cirugía de amígdalas hasta su postquirúrgico… se podría haber evitado si hubiese existido responsabilidad, compromiso y respeto por la vida de Juli”, escribió, y añadió que lo más cruel es saber que “no se trató de algo inevitable, sino de fallas que se podían prevenir por parte de su médico cirujano”.

En el mismo mensaje, Aboal afirmó: “A Juli la silenciaron para siempre, pero nosotros seremos su voz. Desde ese dolor que no tiene consuelo, levantamos la verdad: su muerte se podría haber evitado”.

El caso mantiene en vilo a la comunidad sanjuanina desde 2022, cuando Julieta, de 19 años, murió días después de una operación de amígdalas. Por el hecho está imputado el otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía, quien enfrenta cargos por homicidio culposo. En el debate oral declararon médicos que la asistieron tanto en el Hospital Marcial Quiroga como en el Rawson, y entre ellos Sebastián Lifschitz, otro especialista que, según la querella, aportó datos claves sobre el tratamiento que recibió la joven.

En las próximas semanas, el tribunal dará a conocer la sentencia que definirá la responsabilidad del profesional. Mientras tanto, la familia insiste en que la muerte de Julieta “no fue un destino inevitable, sino el resultado de impericia, imprudencia y negligencia”.

El crudo relato de Aboal en Tribunales

El pasado lunes, y frente al juez Ricardo Moine, Cyntia Aboal reconstruyó con dolor el camino que atravesó su hija desde la cirugía de amígdalas hasta el día en que murió. Entre lágrimas, relató que el otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía nunca fue sincero sobre el estado real de Julieta, incluso cuando ella misma debió socorrerla tras una fuerte hemorragia. Recordó que la joven se descompensó después de vomitar sangre, lo que marcó el inicio de una pesadilla que aún persiste para su familia.

El crudo relato de la madre de Julieta Viñales

La mujer detalló que llevó a su hija al Hospital Marcial Quiroga, por ser el más cercano, y que luego fue derivada al Hospital Rawson, donde terminó en Terapia Intensiva y no volvió a salir con vida. Afirmó que el médico jamás reconoció errores en la intervención quirúrgica y que siempre les aseguró que la paciente estaba estable, aun en los momentos más críticos. Durante su testimonio, lo miró en varias oportunidades, mientras Babsía permanecía sentado entre sus abogados, tomando notas y con la mirada baja.

Por su parte, Leonardo Miguel Viñales, padre de Julieta, narró el instante en que los llamaron de urgencia porque la salud de su hija había empeorado. Contó que al llegar al Rawson vieron cómo intentaban reanimarla en medio de un charco de sangre, escena que lo dejó quebrado. Aboal, en tanto, dijo que ese momento fue tan traumático que su mente lo bloqueó. Finalmente, recordó que el 3 de marzo de 2020 Julieta falleció, y confesó que se negaron inicialmente a donar sus órganos porque esperaban un milagro: “No era egoísmo, solo quería que, así como el médico se equivocó, también lo hicieran los neurólogos”.