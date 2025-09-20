domingo 21 de septiembre 2025

Investigación

Desconcierto por el ciclista fallecido en Rivadavia: buscan a su familia para poder identificarlo

Desde la Policía difundieron imágenes de la bicicleta en la que circulaba el ciclista que se accidentó para poder encontrar a su familia y saber de quién se trata. Tiene entre 40 y 50 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-20 at 20.52.57

Un fortísimo accidente se cobró la vida de un ciclista este sábado por la tarde, alrededor de las 17 horas, en la Ruta 60. El hombre fallecido no ha podido ser identificado por la Policía y decidieron difundir imágenes de su bicicleta para dar con su familia.

El accidente fue cuando el sujeto, por ahora un NN, bajaba el paredón del Dique de Ullum en su bici. Creen que el viento Zonda hizo que se caiga del rodado, golpeando su cabeza contra un poste de luz que está en el boulevard y luego contra el pavimento, a unos 500 metros antes de llegar a la excerámica San José.

El hombre tiene entre 40 y 50 años, es calvo, y no tenía identificadión. Desde la UFI Delitos Especiales, junto a personal de la Comisaría 30º, investigan para poder conocer su identidad.

WhatsApp Image 2025-09-20 at 20.52.57
Dejá tu comentario

