Academia Rawson, el club de chicas que nació en pandemia, lleva la 10 de Maradona en su escudo y hoy sueña con jugar el Mundialito de Rosario

Sacrificio, constancia y el sueño de jugar al fútbol. Esta es la historia de Academia Rawson , el plantel de chicas que arrancó entrenando en las calles sanjuaninas y hoy sueña con representar a San Juan en el Mundialito Sabalito, que se disputará en Rosario. La historia.

La Academia Rawson nació el 8 de marzo de 2020, en un pequeño rincón de Rawson, justo antes del inicio de la pandemia. Sin duda fue un comienzo difícil porque el aislamiento social, preventivo y obligatorio, forzó a que el equipo tomara distancia y parara las actividades. Sin embargo, la pasión por el fútbol no se detuvo. El equipo continuó con su esfuerzo en el barrio Ciudadano de Rawson, y fue a partir del 15 de agosto de 2021 que plantó bandera en el CESAP, donde siguió entrenando y hoy es su casa.

Adaptaron los colores azul marino, blanco y rosa, un símbolo de identidad para las chicas. Su escudo lleva el número 10, en honor a las leyendas del fútbol mundial: Diego Maradona y Lionel Messi, dos figuras que representan al hincha argentino.

Con un enfoque en el fútbol 11, la academia ofrece entrenamientos los miércoles, jueves y viernes a jugadoras desde los 6 años hasta la categoría mamis fútbol. Los sábados, las chicas participan en un campeonato formativo de escuelitas de fútbol femenino en toda la provincia, y los domingos compiten en una liguilla de Rivadavia, un torneo que ha tomado gran relevancia en los últimos meses.

Con el correr del tiempo, el esfuerzo dio sus frutos: en 2023, la Academia Rawson alcanzó un gran logro al ingresar a la B local de la Liga Sanjuanina de Fútbol. El equipo hizo historia al consagrarse campeón invicto en la Reserva y demostrando su potencial al llegar a semifinales en Primera. Sin embargo, este año no pudieron participar debido a los elevados costos económicos, por lo que decidieron tomarse un año sabático con la promesa de regresar con más fuerza en 2024.

El presidente Alejandro Luna junto al DT Daniel Montesino, el técnico de reserva y primera, son quienes conducen el sueño de las chicas y trabajan día a día para que siga creciendo. Montesino, quien ha dedicado más de tres años a entrenar y guiar a las jugadoras, continúa siendo un referente y un mentor para las chicas, quienes no solo buscan mejorar en el fútbol, sino también fortalecer su autoestima y compartir la pasión por este deporte.

Después de mucho trabajo y de ganar terreno con experiencia en el fútbol local, la Academia se prepara para un desafío de gran magnitud: el Mundialito Sabalito, que se llevará a cabo en Rosario, Santa Fe, el 27 y 28 de septiembre. El club viajará con dos categorías, sub 12 y sub 16, con la ilusión de representar a San Juan y de darles a las jugadoras una oportunidad única de mostrarse a nivel nacional, ya que la competencia reune a los mejores equipos del país.

Lo cierto, es que detrás de esta ilusión, existe una realidad económica, y por eso la Academia está buscando colaboraciones para poder cubrir los costos y hacer realidad este sueño para las chicas, en su mayoría provenientes de sectores vulnerables.

Para los sanjuaninos que deseen colaborar para que Academia Rawson pueda representar a San Juan en el Mundialito Sabalito, lo deben hacer a través de los siguientes números: 2645457488 o al 2645672024