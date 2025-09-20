Alertan por la llegada de viento Zonda con ráfagas de hasta 80 km/h en San Juan

La Dirección de Protección Civil de San Juan informó que, durante la tarde de este sábado 20 de septiembre, se prevé la ocurrencia de viento Zonda en sectores de la Precordillera y en seis departamentos : Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.

El organismo emitió una alerta naranja, ya que el fenómeno podría presentar velocidades sostenidas entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que superen los 80 km/h. Entre sus efectos, advierten que puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y muy baja humedad relativa, condiciones que también incrementan el riesgo de incendios forestales.

Protección Civil difundió una serie de recomendaciones para mitigar los riesgos durante el paso del viento:

Prestar atención a cables caídos, ramas u objetos sueltos.

Asegurar puertas y ventanas.

Conducir con precaución, manteniendo distancia entre vehículos, a baja velocidad y con luces encendidas.

Evitar detenerse debajo de árboles o carteles, y contar con linternas cargadas ante posibles cortes de luz.

Además, recordaron que el riesgo de incendios forestales es alto durante el Zonda y pidieron extremar los cuidados: no arrojar colillas ni basura en zonas de vegetación, evitar fogatas, y liberar de maleza los alrededores de viviendas rurales. También remarcaron que está prohibido quemar hojas o basura y que cualquier foco de fuego debe ser denunciado de inmediato al 911.

Números útiles ante emergencias: