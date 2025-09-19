PM lanza LIV: éxito en preventa y un plan inédito con financiación de hasta 10 años

PM Inversiones Inmobiliarias presentó LIV, un desarrollo de categoría que marca un antes y un después en el mercado sanjuanino. Ubicado sobre Avenida Libertador San Martín, frente a la Plaza Madre Universal, en Rivadavia, el proyecto combina diseño moderno, ubicación estratégica y un plan financiero único en la provincia: hasta 10 años para pagar tu departamento.
El edificio contará con cinco niveles, SUM totalmente equipado, cocheras subterráneas y departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con balcones y terrazas. Además, en el último piso se proyecta un semipiso de lujo con terraza propia, una tipología inédita para San Juan.
Éxito inmediato en ventas
La recepción del mercado superó las expectativas: en la preventa ya se vendió el 40% de las unidades, confirmando la confianza de los inversores en PM y en la solidez del proyecto.
“Esto no es solo un edificio. Es una oportunidad real. Nadie en San Juan ofrece hasta 120 cuotas para pagar un departamento. Con LIV marcamos un antes y un después, y la preventa lo demuestra”, destacó Maximiliano Ortiz.
Por su parte, Matías Roldán subrayó: "Es la zona de mayor proyección de la provincia, en el eje que más crece. Invertir en esta ubicación, frente a una plaza y rodeado de servicios, garantiza calidad de vida y valorización".
Jóvenes líderes con resultados comprobados
Detrás del proyecto se encuentran Matías Roldán (29) y Maximiliano Ortiz (28), quienes ya entregaron más de 10 desarrollos inmobiliarios en tiempo y forma, consolidando a PM Inversiones Inmobiliarias como referente en San Juan.
Calidad de primera categoría
El edificio LIV se distingue por materiales y terminaciones de primera categoría:
-
Aberturas de aluminio con DVH
-
Pisos de porcelanato
-
Cocinas equipadas con horno y anafe vitrocerámico
-
Placares completos
-
Baños revestidos hasta el techo con griferías de primera línea
-
Pinturas lavables e iluminación LED
Una inversión sólida
Con 30 departamentos, 1 local comercial y 32 cocheras, LIV se posiciona como una alternativa ideal tanto para familias como para inversores, combinando diseño contemporáneo, calidad constructiva y un esquema financiero inédito en la provincia.
LIV no es solo un edificio: es un nuevo estándar para vivir e invertir en San Juan.
Contacto de prensa y ventas
PM Inversiones Inmobiliarias
[email protected] | +54 264 470-5123