¿No sabés qué hacer?, mirá la agenda con las actividades culturales previstas en San Juan

La agenda de actividades que se desarrollarán este fin de semana en San Juan.

Desde conciertos sinfónicos y espectáculos líricos hasta muestras de arte, ferias y festivales de comedia y música alternativa, integran la variada agenda artística y cultural organizada por el Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia para este fin de semana.

Agenda semanal De Dyango al sinfónico con música de Gustavo Cerati, la grilla de conciertos en el Auditorio Juan Victoria

- En el auditorio Juan Victoria, este viernes 19 de septiembre a las 21:30, la Orquesta Sinfónica de la UNSJ ofrecerá un Concierto de Música Barroca con la participación especial del violonchelista Juan Sebastián Delgado como solista y bajo la dirección de Wolfgang Wengenroth. La entrada es libre y gratuita.

- El mismo día, a las 19 inaugura la muestra “El lado oculto” del artista Hugo Vinzio Rosselot, con pinturas y esculturas que se podrán visitar hasta el 13 de octubre, también con entrada gratuita.

- El sábado 20, de 17 a 22, los jardines del Auditorio serán escenario de la tercera edición de Feria Raíces, que celebrará la primavera con música en vivo, patio de comidas, sorteos y una amplia oferta de productos locales de emprendedores sanjuaninos.

- La jornada cultural continuará a las 21:30 con el ciclo “Lírica Íntima”, una velada con la mezzosoprano Alejandra Malvino y la pianista Eduviges Picone, junto al Coro Vocacional y el Coro Universitario de la UNSJ. El acceso es libre para todo público.

- En la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario presenta “Amor, Amor”, un espectáculo lírico que revive la tradición de la opereta vienesa con música de Franz Lehár y Oscar Straus. Las entradas generales tienen un costo de $18.000 y están disponibles en la boletería del teatro y en Tuentrada.com. Será el viernes 19, a las 21:30.

- En el Chalet Cantoni tendrá un fin de semana cargado de propuestas. El viernes a las 20, se presenta el Ciclo de Comedia Volumen 2: “Camoteando”, una noche de stand up con humor ácido y un line up integrado por Tobías Ruarte, Celi Cáceres y Mariano Martín, además de open mic y conducción de Luis Gutiérrez. La entrada es gratuita, solo para mayores de 18 años.

- El sábado 20 a las 19, también al Chalet Cantoni, llegará el festival Vibra Alterna Volumen 2, con presentaciones de Mama Ordán y Rumba Camión, en un encuentro que celebra la música sanjuanina acompañado de comidas y cerveza artesanal. El acceso también será libre y gratuito.