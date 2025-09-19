viernes 19 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Para chumear

¿No sabés qué hacer?, mirá la agenda con las actividades culturales previstas en San Juan

Desde el Ministerio de Turismo dieron a conocer el listado de ferias, shows y obras de teatro que se desarrollarán este viernes y mañana sábado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La agenda de actividades que se desarrollarán este fin de semana en San Juan.

La agenda de actividades que se desarrollarán este fin de semana en San Juan.

Desde conciertos sinfónicos y espectáculos líricos hasta muestras de arte, ferias y festivales de comedia y música alternativa, integran la variada agenda artística y cultural organizada por el Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia para este fin de semana.

Lee además
En qué departamentos se venderá las garrafas del programa Garrafa Hogar esta semana.
Agenda

Tres departamentos del Gran San Juan y dos alejados, en el cronograma semanal de Garrafa Hogar
La grilla de espectáculos que se podrá disfrutar durante los próximos días en el Auditorio Juan Victoria.
Agenda semanal

De Dyango al sinfónico con música de Gustavo Cerati, la grilla de conciertos en el Auditorio Juan Victoria

Mirá la agenda completa

- En el auditorio Juan Victoria, este viernes 19 de septiembre a las 21:30, la Orquesta Sinfónica de la UNSJ ofrecerá un Concierto de Música Barroca con la participación especial del violonchelista Juan Sebastián Delgado como solista y bajo la dirección de Wolfgang Wengenroth. La entrada es libre y gratuita.

- El mismo día, a las 19 inaugura la muestra “El lado oculto” del artista Hugo Vinzio Rosselot, con pinturas y esculturas que se podrán visitar hasta el 13 de octubre, también con entrada gratuita.

- El sábado 20, de 17 a 22, los jardines del Auditorio serán escenario de la tercera edición de Feria Raíces, que celebrará la primavera con música en vivo, patio de comidas, sorteos y una amplia oferta de productos locales de emprendedores sanjuaninos.

- La jornada cultural continuará a las 21:30 con el ciclo “Lírica Íntima”, una velada con la mezzosoprano Alejandra Malvino y la pianista Eduviges Picone, junto al Coro Vocacional y el Coro Universitario de la UNSJ. El acceso es libre para todo público.

- En la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario presenta “Amor, Amor”, un espectáculo lírico que revive la tradición de la opereta vienesa con música de Franz Lehár y Oscar Straus. Las entradas generales tienen un costo de $18.000 y están disponibles en la boletería del teatro y en Tuentrada.com. Será el viernes 19, a las 21:30.

- En el Chalet Cantoni tendrá un fin de semana cargado de propuestas. El viernes a las 20, se presenta el Ciclo de Comedia Volumen 2: “Camoteando”, una noche de stand up con humor ácido y un line up integrado por Tobías Ruarte, Celi Cáceres y Mariano Martín, además de open mic y conducción de Luis Gutiérrez. La entrada es gratuita, solo para mayores de 18 años.

- El sábado 20 a las 19, también al Chalet Cantoni, llegará el festival Vibra Alterna Volumen 2, con presentaciones de Mama Ordán y Rumba Camión, en un encuentro que celebra la música sanjuanina acompañado de comidas y cerveza artesanal. El acceso también será libre y gratuito.

Temas
Seguí leyendo

PM lanza LIV: éxito en preventa y un plan inédito con financiación de hasta 10 años

ANSES pagará una refuerzo de $80.000: quiénes lo reciben y cómo hacer para cobrarlo

Con más de 100 stands, vuelve la feria de venta de alimentos naturales y ¡suma el sorteo de una jamonada!

El viernes arrancó con viento Sur en San Juan, cómo seguirá el tiempo en resto de la jornada

¡Atención conductores! Un importante tramo de la Av. Circunvalación estará cerrado al tránsito

Qué significa "sonder", la palabra que describe un sentimiento único

Crédito de $1 millón para un grupo de beneficiarios de ANSES, ¿cómo acceder?

Jueves en San Juan: sol pleno, calor creciente y noches suaves que invitan a salir

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El viernes arrancó con viento Sur en San Juan.
Pronóstico

El viernes arrancó con viento Sur en San Juan, cómo seguirá el tiempo en resto de la jornada

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Comerciantes de Albardón, en alerta por una mujer que compra con una aplicación falsa
Investiga la Justicia

Comerciantes de Albardón, en alerta por una mujer que compra con una aplicación falsa

Imagen del canal Céspedes. Policías trabajan en esta zona para dar con la persona que habría caído. 
Lo último

Quién sería el hombre que habría caído a un canal en Pocito y que es intensamente buscado

Thian Toledo, el niño de 7 años que se descompensó y murió durante un festejo de cumpleaños en Río Tercero, provincia de Córdoba
Consternación social

Dolor e incertidumbre en Córdoba: en solo cinco días ya son cuatro los menores fallecidos de muerte súbita

Tras el hackeo al Facebook de una víctima de femicidio, reflotan el provocador Me Gusta del femicida de Brenda
Sin escrúpulos

Tras el hackeo al Facebook de una víctima de femicidio, reflotan el provocador "Me Gusta" del femicida de Brenda

El próximo domingo 21 de septiembre, jornada en la que se celebran el Día del Estudiante y el Día de la Primavera, será el más fresco de la semana.
Qué pasará

El tiempo traerá una sorpresa para el Día del Estudiante en San Juan

Te Puede Interesar

Lisandro Catalán juró como ministro del Interior hace 4 días, el 15 de septiembre.
Visita exprés

El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, en San Juan: la agenda con Orrego

Por Redacción Tiempo de San Juan
Encontraron en Sarmiento al sanjuanino que había caído en el canal Céspedes
Triste final

Encontraron en Sarmiento al sanjuanino que había caído en el canal Céspedes

Por tercer día consecutivo, una amenaza de bomba obligó a evacuar una escuela de Rawson
De no creer

Por tercer día consecutivo, una amenaza de bomba obligó a evacuar una escuela de Rawson

La reunión en comisión dentro de la Legislatura, cuando el secretario de Tránsito y Transporte provincial, Marcelo Molina, fue por segunda vez esta semana a explicar a los legisladores el proyecto. 
Mirada oficial

Las razones del Gobierno de San Juan para postergar el debate de la Ley de Transporte: "ampliar el consenso"

Villordo quedó completamente lastimado y sufrió fractura de tabique y de una de sus costillas tras el ataque vecinal.
En Rawson

El estremecedor relato de un famoso comerciante de San Juan, golpeado junto a su familia en la plaza de su barrio