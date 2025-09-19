viernes 19 de septiembre 2025

Pronóstico

El viernes arrancó con viento Sur en San Juan, cómo seguirá el tiempo en resto de la jornada

El último día de la semana comenzó con alivio tras el calor intenso para la época. Mirá qué temperaturas se anuncian para la tarde.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El viernes arrancó con viento Sur en San Juan.

El viernes arrancó con viento Sur en San Juan.

Después de temperaturas que rondaron los 30 grados en los últimos días, la jornada de este viernes comenzó con viento Sur en San Juan. Cómo seguirá el tiempo seguirá el tiempo en lo que resta de la jornada, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Desde el Ministerio de Educación informaron que, ante el alerta por viento, se suspenden las clases en los turnos tarde, interturno, vespertino y nocturno en San Juan.
Este miércoles

Por el viento, suspendieron las clases en los turnos tarde, interturno, vespertino y nocturno en San Juan
miercoles con jornada variable y viento intenso en san juan
SMN

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan

El reporte marca que la mañana se inició con una temperatura mínima que se mueve alrededor de los 18 grados, el cielo despejado y viento del Sur a razón de 30 km/h.

Para la tarde se prevé que el viento continúe. Aún así, la temperatura máxima será de 26 grados gracias a la acción del Sol.

image

En tanto que, para el sábado se anuncia 13 grados de mínima y 28 grados de máxima. Y ya para el domingo, día 21 de septiembre en que se festejan el Día del Estudiante y el inicio de la primavera, se prevé una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de sólo 20 grados, bajo el cielo mayormente nublado.

