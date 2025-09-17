miércoles 17 de septiembre 2025

Clima

Jueves en San Juan: sol pleno, calor creciente y noches suaves que invitan a salir

Este juieves traerá cielo despejado casi todo el día en San Juan, temperaturas altas en la tarde y un descenso gradual al caer la noche. Conocé cómo prepararte para cada momento del día, entre calor, viento Zonda y la brisa fresca de madrugada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Inicio de semana con temperaturas agradables en San Juan.

Inicio de semana con temperaturas agradables en San Juan.

El jueves en San Juan arranca con cielo mayormente despejado y temperaturas agradables desde primeras horas, lo que anticipa una mañana luminosa. Mientras el sol va ganando terreno, después del mediodía el calor se intensifica: se esperan máximas cerca de los 32 °C, con picos de sensación térmica más elevados sobre todo en la franja de la tarde, cuando los rayos solares están más verticales.

Hacia la tarde-noche la temperatura comenzará a ceder suavemente, pasando a valores cercanos a los 27-28 °C y luego bajando un poco más al caer la noche. Las noches estarán más templadas, ideales para actividades al aire libre, paseos o encuentros sin la necesidad de abrigo pesado.

Otro factor que sumará al clima característico de esta jornada será el viento Zonda, especialmente predominante en zonas como Jachal, donde se espera que alcance velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 70 km/h. Este fenómeno puede traer consigo una baja de humedad, mayor resequedad, posibles molestias en la garganta o para quienes padecen afecciones respiratorias.

En resumen, el jueves será de sol fuerte y calor en la tarde, mañanas y noches más benignas, con viento que podría sentirse en sectores expuestos. Se recomienda usar ropa ligera, protegerse bien del sol, hidratarse con frecuencia y, al caer la tarde, prever algo de fresco para no sentirse incómodo.

