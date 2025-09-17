Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida

En la madrugada de este miércoles ocurrió un hecho brutal de violencia de género en Villa Paula, Chimbas. Un hombre entró a la fuerza a la casa de su expareja, violando una orden perimetral e intentó quitarse la vida provocándose heridas con un cuchillo. Finalmente, este sujeto quedó detenido y a disposición de Flagrancia.

En el Lote 52 Fue parte del ataque a balazos contra un vecino en Chimbas y cayó tras estar prófugo durante seis meses

Esta terrible situación fue protagonizada por Andrés Aníbal Juárez, de 47 años. Un hombre con roces con la justicia, precisamente, ya tiene una causa en UFI CAVIG. Él no debía acercarse a su expareja, hizo caso omiso e intentó cometer un hecho gravísimo en el interior de esa vivienda.

Los efectivos lo atraparon antes de que la situación se agrave, pero de igual manera se provocó cortes. Fua asistido y quedó demorado a la espera de la audiencia en su contra. Provisoriamente quedó en la mira por los delitos de amenazas agravadas por el uso de arma blanca y desobediencia a una orden judicial.

El personal actuante estuvo compuesto por los agentes Braian Espinoza y Luciano Giménez y los cabos Duilio Césped y Leandro Rojo, todos miembros de la Unidad Operativa Centenario de Chimbas.