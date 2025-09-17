miércoles 17 de septiembre 2025

En Capital

En San Juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas más famosas de la ciudad y en un tramo clave

La obra abarcó calle Paula Albarracín de Sarmiento en el tramo entre Avenidas Libertador e Ignacio de la Roza. Incluyó pavimento nuevo, demarcación vial, reductores de velocidad, derivadores de tránsito y moderna iluminación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, este martes por la noche, hizo la presentación formal de la obra de repavimentación, demarcación y renovación del sistema de luminarias en calle Paula Albarracín de Sarmiento, en el tramo comprendido entre las avenidas Libertador General San Martín y José I. de la Roza. Esta intervención, financiada con fondos provinciales, significa una mejora sustancial en una de las arterias más transitadas de la ciudad.

image

La Secretaría de Planificación Urbana de Capital informó que los trabajos comprendieron la repavimentación de 9.700 m² de calzada, logrando así renovar completamente la superficie vial, corrigiendo deformaciones y deterioros causados por el paso del tiempo y el elevado tránsito vehicular. Esta nueva carpeta asfáltica proporciona una superficie más uniforme, segura y duradera, optimizando la circulación y reduciendo riesgos para los conductores.

image

Además, se ejecutaron tareas de demarcación vial en caliente en aproximadamente 2.500 metros lineales, incorporando sendas peatonales, líneas divisorias de carriles y señalización reglamentaria. A esto se sumó la colocación de reductores de velocidad, medidas que refuerzan la seguridad vial y ordenan de manera más eficiente la circulación vehicular.

image

Estas obras en "la Paula" buscan contribuir significativamente al ordenamiento del tránsito, mejorando la visualización del recorrido y la seguridad de vehículos y peatones.

image

La intervención se completó con la instalación de 34 farolas altas, como parte de una renovación total del alumbrado público de la zona. La iluminación, financiada con fondos municipales, permite aumentar la seguridad durante la noche y aportar a la modernización y puesta en valor del entorno urbano.

Desde la Municipalidad destacaron que "esta obra forma parte del plan estratégico de mejoramiento de la red vial urbana que impulsa la municipalidad, con el objetivo de elevar la calidad de vida de los vecinos, facilitar una movilidad más segura y sustentable, y acompañar el desarrollo de la Ciudad con infraestructura adecuada".

image

En el acto participaron la intendenta Susana Laciar y el vicegobernador Fabián Martín, entre otras autoridades, además de vecinos de la zona.

En su mensaje a los presentes, Martín destacó que “Estamos inaugurando obras todos los días, a pesar de contar con un 40% menos de recursos que gestiones anteriores. En el caso del pavimento, el gobierno provincial hoy cubre el 100% de la inversión, algo transformador para los municipios. También hemos decidido invertir en lugares alejados como Mogna o Usno, donde viven pocas familias pero merecen obras de agua potable y servicios básicos. Y sobre todo, ponemos la educación en el centro: boleto escolar gratuito, nuevas escuelas, computadoras para estudiantes y docentes. Sabemos que la educación es una inversión a largo plazo, el verdadero camino para que San Juan tenga un futuro mejor".

image
image
