martes 12 de agosto 2025

Desarrollo

Orrego inauguró 10.200 m² de pavimento en Rivadavia, resaltó el rol de la obra pública y anunció nuevos avances

El Gobernador presentó la obra en Villa Flora. Además, destacó proyectos en salud, educación, energía solar e infraestructura vial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este martes, el gobernador Marcelo Orrego puso en valor la importancia de la obra pública durante una recorrida por Rivadavia para inaugurar trabajos de pavimentación. El mandatario destacó que la provincia financia actualmente el 100% de estas obras urbanas, un cambio sustancial respecto a administraciones anteriores, y aseguró que esta decisión busca acompañar a los municipios en un contexto económico “delicado”.

En Villa Flora, Orrego participó de la presentación de 10.200 m² de nuevo pavimento, una obra esperada por los vecinos y que, según recordó, había quedado fuera de planes en gestiones anteriores. “Este tipo de obras son las que mejoran la calidad de vida de la gente y a eso hemos venido”, sostuvo. Felicitó al intendente Sergio Miodowsky y reconoció el impulso del exintendente y actual vicegobernador, Fabián Martín.

image

El gobernador subrayó que hoy la provincia asume la totalidad del financiamiento de estos proyectos, a diferencia de épocas en que la Nación cubría el 80% con fondos de la soja o en que provincia y municipios aportaban en partes iguales. “Es una forma de extenderle el brazo a todos los intendentes de San Juan”, afirmó.

Orrego remarcó que el plan de obras públicas no se limita a la pavimentación. Entre los proyectos en marcha mencionó la finalización de un centro de asistencia primaria de salud, la licitación para los consultorios externos del Hospital Rawson, y desarrollos urbanísticos como el reacondicionamiento del Faunístico y el Jardín de los Poetas. También destacó el avance en el complejo La Ramada y el programa Casa Activa.

image

En materia de infraestructura vial, subrayó la relevancia de la Ruta 40 como eje de conectividad y turismo para la provincia. Informó que se han cumplido dos certificados de pago a la empresa contratista y que se espera avanzar de forma progresiva tras el cambio en la fuente de financiamiento. “Es una ruta que le importa tanto al gobernador de Mendoza como a quien le habla”, señaló.

Orrego también celebró el inicio de la instalación de paneles solares en la autopista, aprovechando el liderazgo de San Juan como principal productor de energía fotovoltaica en el país. Felicitó al equipo de EPSE y anunció la inminente llegada desde China de una laminadora para paneles solares. “Va a ser un antes y un después para San Juan. El día de mañana podemos pensar en comprar el silicio, hacer la celda y comercializar paneles solares”, proyectó.

