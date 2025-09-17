David Gardiol pone en marcha una 'mini escuela' de marionetas gigantes en Chimbas

En la antesala de la primavera, en Chimbas ya empieza a florecer el aroma de carnaval. Y uno de esos brotes viene dado por la puesta en marcha de un taller de marionetas gigantes a cargo del experimentado, carismático y creativo David Gardiol.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El reconocido titiritero dictará durante tres meses un taller en el que enseñará el paso a paso de la fabricación de estas coloridas figuras. Conocé los detalles de este curso gratuito de capacitación organizado por la Municipalidad de Chimbas
En la antesala de la primavera, en Chimbas ya empieza a florecer el aroma de carnaval. Y uno de esos brotes viene dado por la puesta en marcha de un taller de marionetas gigantes a cargo del experimentado, carismático y creativo David Gardiol.
Esta 'mini escuela' artística es totalmente gratuita, arrancará el próximo lunes 22 de septiembre y se extenderá durante tres meses en el Centro de Jubilados de Villa Paula (Rivadavia antes de Yapepú - Salón de Eventos La Plazita).
La idea principal de esta movida ideada por la Municipalidad de Chimbas es brindar a las distintas agrupaciones del carnaval y al público en general interesado los conocimientos y herramientas necesarios para construir sus propias marionetas. Además, se les enseñarán técnicas de manipulación, movimiento de marionetas y su puesta en escena de cara a una futura participación el Carnaval de Chimbas.
Los interesados deben realizar su inscripción a través del siguiente link: https://forms.gle/L6ut6vHXyEG6L3A7A