David Gardiol y el disfrute de cumplir 40 años titereteando

David Gardiol, en Media Hora Entre Preguntas

David Gardiol es sinónimo de títere en San Juan, la región y todo a la redonda. Encontró su vocación justo antes de salir de la secundaria y desde entonces ha provocado miles de risas en pequeños y también grandecitos.

Con el carisma que lo delata a 20 km, este sanjuanino nacido en Uruguay pasó por el ciclo Media Hora Entre Preguntas para repasar el camino transitado durante nada más y nada menos que 40 años, abordar el presente con un teatro en casa y abrir distintos pasajes de su vida personal.

El caramelo ½ Hora, como suele ser habitual, también disparó recuerdos y durante toda la charla no faltaron las risas ni mucho menos las ocurrencias. Mirá la nota completa a David Gardiol en Media Hora Entre Preguntas Embed - DAVID GARDIOL EN MEDIA HORA ENTRE PREGUNTAS

Temas Media hora entre preguntas