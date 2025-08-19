David Gardiol y el disfrute de cumplir 40 años titereteando

David Gardiol es sinónimo de títere en San Juan, la región y todo a la redonda. Encontró su vocación justo antes de salir de la secundaria y desde entonces ha provocado miles de risas en pequeños y también grandecitos.
El referente del arte de los títeres en San Juan repasó el camino recorrido, habló de proyectos del presente y hasta animó a que nuevas generaciones se animen a ir tomando la posta
Con el carisma que lo delata a 20 km, este sanjuanino nacido en Uruguay pasó por el ciclo Media Hora Entre Preguntas para repasar el camino transitado durante nada más y nada menos que 40 años, abordar el presente con un teatro en casa y abrir distintos pasajes de su vida personal.
El caramelo ½ Hora, como suele ser habitual, también disparó recuerdos y durante toda la charla no faltaron las risas ni mucho menos las ocurrencias.