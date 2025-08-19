martes 19 de agosto 2025

Media Hora Entre Preguntas

David Gardiol y el disfrute de cumplir 40 años titereteando

El referente del arte de los títeres en San Juan repasó el camino recorrido, habló de proyectos del presente y hasta animó a que nuevas generaciones se animen a ir tomando la posta

Por Redacción Tiempo de San Juan
David Gardiol, en Media Hora Entre Preguntas

David Gardiol, en Media Hora Entre Preguntas

David Gardiol es sinónimo de títere en San Juan, la región y todo a la redonda. Encontró su vocación justo antes de salir de la secundaria y desde entonces ha provocado miles de risas en pequeños y también grandecitos.

Con el carisma que lo delata a 20 km, este sanjuanino nacido en Uruguay pasó por el ciclo Media Hora Entre Preguntas para repasar el camino transitado durante nada más y nada menos que 40 años, abordar el presente con un teatro en casa y abrir distintos pasajes de su vida personal.

El caramelo ½ Hora, como suele ser habitual, también disparó recuerdos y durante toda la charla no faltaron las risas ni mucho menos las ocurrencias.

Mirá la nota completa a David Gardiol en Media Hora Entre Preguntas

Embed - DAVID GARDIOL EN MEDIA HORA ENTRE PREGUNTAS
