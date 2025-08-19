Cambio histórico en Vicuña: se va uno de sus máximos referentes

El proyecto Vicuña , uno de los desarrollos de cobre más ambiciosos de la provincia de San Juan, se queda sin una de sus figuras históricas. Alfredo Vitaller, quien venía desempeñándose como vicepresidente de Asuntos Corporativos, anunció su salida del proyecto a través de un posteo en la red social LinkedIn, cerrando así un ciclo de más de dos décadas de trabajo.

Vitaller fue una pieza clave en la evolución de Josemaría y Filo del Sol, hoy unificados bajo el nombre de Vicuña, el Joint Venture que une a las gigantes Lundin Mining y BHP. En su mensaje de despedida, remarcó: “Después de más de 20 años, cierro una etapa muy especial en Josemaría y Filo del Sol, hoy Vicuña. Estuve aquí desde el descubrimiento, y tuve el privilegio de ver y ser parte de cada paso que nos trajo hasta este momento”.

El geólogo destacó especialmente el trabajo en equipo y el rol de las personas en el desarrollo del proyecto: “No hay proyecto sin personas, y no hay logro que no se construya en equipo. Agradezco a cada uno con quien compartí este camino: colegas, compañeros/as, comunidades, autoridades, periodistas y organizaciones que creyeron en lo que estábamos haciendo”.

Nuevo rumbo

Sin embargo, Vitaller no se aleja completamente del Grupo Lundin: anunció que comenzará un nuevo capítulo en otra empresa del holding canadiense. Aunque no reveló el nombre, el medio especializado Minería y Desarrollo indicó que los rumores apuntan a NGEx Minerals, compañía que está explorando el proyecto sanjuanino Lunahuasi, con resultados de perforación que han generado grandes expectativas en el sector.

Su salida se da en un momento de cambios significativos dentro de Vicuña Corp, la sociedad entre Lundin y la minera más grande del mundo, BHP. En los últimos meses se incorporaron nuevas figuras de peso: José Morea como Country Director y Caterina Dzugala como directora de Comunicaciones.

Morea, ingeniero argentino con trayectoria en la australiana Oz Minerals de BHP y con pasado en la función pública durante el gobierno de Mauricio Macri, hizo su debut público recientemente en San Juan. En un acto que precedió al anuncio de que Vicuña pedirá ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) -calificado como “una de las inversiones más importantes de la historia de Argentina”-, generó polémica al cuestionar la Ley de Proveedores Locales que impulsa el gobierno provincial. “Sería contraproducente”, afirmó el ejecutivo.

Por su parte, Dzugala desembarcó en San Juan en junio, luego de desempeñarse como vocera en la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, bajo la conducción de Guillermo Francos.

El legado de Alfredo Vitaller en Vicuña queda marcado por su participación desde el descubrimiento de los yacimientos hasta la integración de los proyectos Josemaría y Filo del Sol y el acuerdo con BHP. En su mensaje de despedida, concluyó: “Llevaré conmigo lo aprendido, las lecciones, pero sobre todo la convicción de que lo más valioso que podemos dejar es un equipo fortalecido y un legado que inspire”.