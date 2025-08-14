jueves 14 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Minería

Otra firma de proveedores mineros sanjuaninos reclamó por la contratación de mano de obra extranjera

El gerente de HG Perforaciones, Eduardo Caputo, advirtió que la creciente presencia de empresas chilenas en proyectos como Vicuña pone en riesgo el desarrollo de proveedores mineros locales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El gerente de HG Perforaciones, Eduardo Caputo, sumó su voz al reclamo de los proveedores mineros sanjuaninos por la creciente contratación de empresas extranjeras —en su mayoría chilenas— por parte de las operadoras que trabajan en la provincia. Advirtió que esta tendencia amenaza con desmantelar el modelo de desarrollo de cadenas de valor locales que llevó décadas construir.

Lee además
Vicuña es el proyecto de Lundin y BHP para su sociedad en los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. 
Tratado Binacional minero

La jugada de un gigante minero para poder contratar chilenos para un proyecto de cobre sanjuanino
Imagen gentileza alrojovivo.ar
Declaraciones

Vicuña le marca la cancha a la provincia por la Ley de Proveedores Locales: "No sería bueno"

La problemática cobró visibilidad tras una investigación de Tiempo de San Juan (click aquí) que reveló la presencia de al menos cinco firmas chilenas —Transportes CVU, Transportes Ctuz, AGV Chile, Adinov Perforaciones y Copera Chile— operando en el proyecto Vicuña (Josemaría y Filo del Sol). Según denunció la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), estas compañías desembarcaron con contratos firmes, vehículos ploteados y logística propia, aprovechando las ventajas del Tratado Binacional Minero firmado entre Argentina y Chile en 1999.

La diferencia de costos es un punto central. Alquilar una camioneta en Chile puede costar la mitad o menos que en San Juan, y lo mismo ocurre con camperas para el frío cordillerano, calzado y decenas de insumos, gracias a una carga impositiva mucho menor del lado trasandino. “Es una competencia desleal”, advirtió el presidente de CAPRIMSA, Fernando Godoy, al señalar que el anuncio de Lundin sobre el uso de mano de obra e insumos chilenos ya había generado fuerte malestar en el sector.

Ahora, Caputo recordó que su empresa familiar lleva casi 15 años radicada en San Juan y que es segunda generación en el rubro. “Hemos aprendido a trabajar con calidad, invertido en maquinaria y estamos a la altura. Las compañías mineras nos enseñaron a ordenar nuestras empresas y alcanzamos un nivel de competitividad notable”, sostuvo.

El empresario, sin nombrar a Vicuña, alertó que la presencia de firmas chilenas se multiplica campaña tras campaña, y que incluso planean competir en licitaciones cuando los proyectos cupríferos entren en etapa de construcción. “Entendemos que la minería del cobre requerirá una gran cantidad de servicios, insumos y mano de obra. Es responsabilidad de las operadoras fortalecer sus programas de desarrollo de proveedores. Hay casos de éxito con proyectos que generaron un impacto positivo en las comunidades y en la provincia. Hoy es triste verla pasar tras el arduo trabajo conjunto que hicimos para estar donde estamos”, lamentó.

Caputo subrayó que “los proveedores de San Juan hemos acompañado en la construcción de la licencia social, desde cuando la minería era un tabú en la provincia hasta el apoyo reciente al RIGI”. Y pidió “transparencia, previsibilidad y diálogo permanente, no exclusividad ni medidas restrictivas”.

Temas
Seguí leyendo

¿Para qué pidió el RIGI Veladero en San Juan?: el paso clave tras la decisión

Tras vender en Chile, Barrick redobla su apuesta en San Juan y el país trasandino

Tras gestiones del gobernador Orrego, el gobierno nacional eliminó las retenciones a la cal

Por los altos costos, desde San Juan piden un "mini RIGI" para impulsar la exploración minera

San Jorge: el cerro mendocino que desató una maratón de audiencias por el cobre

Una de las inversiones más importantes del RIGI quedaría en San Juan: se trata de 15.000 millones de dólares

En San Juan, el presidente del Belgrano Cargas invitó a los gigantes del cobre a sumarse a la privatización del tren

Los gobernadores de la mesa del cobre en San Juan, una férrea defensa a la minería y con pedidos por infraestructura a la Nacion

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó
La Cámara Gesell, crucial

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

Aparentemente el lunes 18 de agosto la jornada estará repleta de lluvias aisladas en San Juan
A tener en cuenta

¿Asoman lluvias en el horizonte de San Juan?: qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

Exequias Ismael Nievas, el aprehendido.
Al lado del patrullero

Fue capturado por el robo de una rueda en Rawson, y antes de ser arrestado, posó para la foto

Las importadoras chinas están copando el microcentro sanjuanino. Los comercios tradicionales hablan de invasión.
Realidad

La invasión china no se detiene: ya hay entre 10 y 12 importadoras en el microcentro sanjuanino

Te Puede Interesar

Sobreseyeron al hombre acusado de intentar raptar a una niña en Plaza La Joroba: irá a un hospital psiquiátrico por tres meses
Judiciales

Sobreseyeron al hombre acusado de intentar raptar a una niña en Plaza La Joroba: irá a un hospital psiquiátrico por tres meses

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

El Frente de Izquierda presentó candidatos en San Juan para las legislativas: mirá
Elecciones 2025

El Frente de Izquierda presentó candidatos en San Juan para las legislativas: mirá

El increíble momento en que una policía sanjuanina le salva la vida a un bebé de un mes
Rawson

El increíble momento en que una policía sanjuanina le salva la vida a un bebé de un mes

Milei anticipó una ola violeta en Buenos Aires, y reivindicó el uso del Nunca más para hablar del kirchnerismo
Mensaje

Milei anticipó una "ola violeta" en Buenos Aires, y reivindicó el uso del "Nunca más" para hablar del kirchnerismo