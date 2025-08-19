martes 19 de agosto 2025

Relevamiento local

¿Precios congelados? El llamativo dato que surge de un informe local sobre las góndolas sanjuaninas

El informe de la Fundación para el Desarrollo Global indica el comportamiento de los precios de 30 productos de la canasta básica de alimentos, donde un dato llamó por demás la atención. El detalle.

Por Celeste Roco Navea
inflacion-precios-alimentos-supermercadosjpg.webp

Días atrás desde INDEC publicaron el IPC (índice de Precios al Consumidor) correspondiente a julio, indicando que el mismo fue de 1,9%. En San Juan el dato es similar, registrando un incremento del 1,7% en lo que tiene que ver con alimentos y bebidas no alcohólicas. Como sucede mes a mes, tras la publicación del dato oficial, desde la Fundación para el Desarrollo Global, una consultora local, también emitieron su informe sobre el comportamiento de los precios de los alimentos en las góndolas sanjuaninas y sus variaciones comparando julio-julio, donde una particularidad llamó la atención sobre los precios.

Conforme señala el informe, de 30 artículos que forman parte de la Canasta Básica de Alimentos (CBA), casi el 50% de los productos no sufrieron variaciones en sus costos. Además, hubo algunos descensos de precios, pero no fueron significativos al global de la medición.

Entrando en detalles, los alimentos que mantuvieron sus precios en junio y julio fueron:

  • Pan - $1.900
  • Galletas saladas - $5.167
  • Galletas dulces - $6.125
  • Arroz - $2.500
  • Harina de trigo - $1.300
  • Fideos - $3.300
  • Legumbres secas - $3.750
  • Carnes - $11.500
  • Menudencias - $3.865
  • Huevos - $4.500
  • Leche - $1.430
  • Condimentos - $4.684
  • Café - $40.000

Dentro de las subas registradas, las más elevadas se dieron bebidas alcohólicas que tuvieron un incremento del 9,4% y en el yogurt con un incremento del 6,5%. En el otro extremo, se ubican los productos que registraron una baja en sus precios, donde destacan las hortalizas con una caída del -12,5% y las frutas con un descenso del -10,4%.

Un análisis sobre este punto es que es habitual que tanto frutas como verduras de estación suelen bajar sus precios por el incremento de la oferta.

Cabe destacar que el informe que elabora la Fundación para el Desarrollo Global es conforme al relevamiento de precios sobre 30 items que componen la CBA durante cuatro semanas de cada mes, tomando como referencia marcas reconocidas y dejando de lado tanto promociones, ofertas del momento como los valores de los productos denominados “Premium”.

De esta manera, un adulto sanjuanino durante julio necesito un total de $168.999 para adquirir los 30 artículos que conforman la CBA. Este costo es levemente menor al que se necesitó en junio, que fue de $170.361, registrando una baja del 0,8%.

Es importante dejar en claro que estos datos corresponden a la medición de una consultora privada, por lo que el sanjuanino de a pie seguramente se encontrará con valores tanto por encima como por debajo de los precios de referencias señalados. Todo dependerá del lugar como la zona geográfica, ya que hay distintos puntos de los departamentos que suelen ser más caros que otros.

