lunes 18 de agosto 2025

Orgullo local

Una empresa sanjuanina, entre cuatro del país premiadas por producir cuidando el ambiente y a los trabajadores

La aceitera Establecimiento Olivum S.A. recibió el reconocimiento de Certificación de Triple Impacto de CAME a empresas agroalimentarias.

Por Elizabeth Pérez
La empresa aceitera Olivum, en Sarmiento; fue distinguida con la certificación Triple Impacto. Solo cuatro en el país la obtuvieron en esta ocasión.&nbsp;

La empresa aceitera Olivum, en Sarmiento; fue distinguida con la certificación Triple Impacto. Solo cuatro en el país la obtuvieron en esta ocasión. 

Una empresa elaborada de aceite de oliva en Sarmiento fue premiada por CAME con la Certificación Triple Impacto y se convirtió en ejemplo a nivel nacional. Se trata de Establecimientos Olivum SA, que fue una de las cuatro pymes agroalimentarias de todo el país reconocidas por trabajar en el crecimiento económico, el cuidado del ambiente y el compromiso social.

Este reconocimiento no es menor, ya que implica que la empresa superó exigentes auditorías de calidad, trazabilidad, respeto por los derechos humanos y gestión ambiental. En el caso de Olivum, se destacó por su labor en la elaboración de aceite de oliva y cultivo de frutos oleaginosos en más de 4.000 hectáreas del departamento de Sarmiento.

Durante la ceremonia de entrega, celebrada en el marco del programa federal impulsado por CAME, Patricia Calderón, directora de Establecimiento Olivum, recibió la distinción junto a referentes del sector empresarial y agroindustrial. La empresa alcanzó el nivel 2 de la certificación, lo que refleja un grado avanzado en su camino hacia un modelo de gestión sustentable.

image
Eduardo Rodr&iacute;guez Director del Sector de Econom&iacute;as Regionales y protesorero de la CAME, Patricia Calder&oacute;n, Directora de Establecimiento Olivum y Dino Minnozzi, Director del sector industrial y secretario de servicios de CAME

Eduardo Rodríguez Director del Sector de Economías Regionales y protesorero de la CAME, Patricia Calderón, Directora de Establecimiento Olivum y Dino Minnozzi, Director del sector industrial y secretario de servicios de CAME

Las otras empresas distinguidas fueron Jugos S.A. (Río Negro) que produce y elabora jugos y alcanzó el nivel 3 de certificación; Dulcor S.A. (Córdoba/Catamarca) dedicada a la elaboración de dulces, mermeladas y jaleas y Estancia Don Benito SRL (Córdoba) que produce manteca de calidad extra, crema y leche en polvo.

Qué es el Triple Impacto

La Certificación de Triple Impacto no premia solo el producto final, sino también otros aspectos relacionados con la gestión de la aguja, la energía, los residuos, el trato a los trabajadores, el impacto en la comunidad y la mejora continua de procesos.

Este modelo de certificación -único en su tipo en América Latina- apunta a ayudar a las pymes argentinas a adaptarse a los desafíos del mundo actual y a responder a consumidores cada vez más exigentes, que buscan saber cómo se produce lo que compran.

Con este logro, Olivum se suma a un selecto grupo de empresas que apuestan por un modelo de negocios con valores, que no solo piensa en la rentabilidad sino también en el impacto que genera en su entorno.

Importancia

Según Came, en Argentina las pymes representan el 99% del entramado productivo y este tipo de reconocimientos sirve para inspirar a otras organizaciones a transformar sus procesos y trabajar por un futuro más sustentable.

Además, la distinción a Olivum no solo le sirve a la empresa, sino que pone a San Juan en el mapa nacional como una provincia donde se produce con conciencia y visión a largo plazo.

