viernes 15 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Paritarias

UDAP rechazó la propuesta salarial del Gobierno tras el plenario de delegados

El gremio definió su postura este viernes luego de evaluar la oferta presentada en la reunión del jueves en el Centro Cívico. El 18 de agosto se prevé una nueva respuesta conjunta de los sindicatos docentes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
A la izquierda, la secretaria General de UDAP, Patricia Quiroga.

A la izquierda, la secretaria General de UDAP, Patricia Quiroga.

Este viernes 15 de agosto, el plenario de delegados de la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) resolvió rechazar la propuesta salarial que el Gobierno de San Juan presentó en el marco de la tercera negociación paritaria docente 2025. La decisión se tomó tras la reunión realizada el día anterior en el Centro Cívico.

Lee además
fuerte caida de las acciones argentinas que cotizan en wall street
Mercados

Fuerte caída de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street
La uva sanjuanina de Pedernal es reconocida mundialmente. Foto Wines of Argentine
Estrategias oficiales

En San Juan, revivir el tren y asfaltar la ruta que pasa por un valle soñado, ejes de motores productivos
image

La instancia del jueves 14 de agosto fue la tercera sesión de la tercera negociación paritaria del año entre el Ejecutivo provincial y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET. Estuvo encabezada por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y el secretario Administrativo Financiero del Ministerio de Educación, Luis Reynoso.

La propuesta oficial consistió en:

  • Incrementar el valor índice para agosto, septiembre y octubre de 2025, aplicando el coeficiente de variación mensual del IPC del mes anterior.

  • Sumar 4 puntos en agosto y 4 puntos en septiembre a todos los cargos del nomenclador docente.

  • En agosto, incrementar el salario familiar y actualizar los tramos.

  • En septiembre, aumentar un 10% el concepto “Nueva Conectividad San Juan” y subir 2 puntos la base de cálculo del ítem E60, llevándola a 41 puntos.

Pese a los puntos ofrecidos, UDAP resolvió en su plenario de este viernes rechazar la propuesta. Desde el gremio indicaron que informarán su decisión formalmente en la próxima reunión prevista para el lunes 18 de agosto a las 10:00, cuando los tres sindicatos darán una respuesta conjunta.

Seguí leyendo

Alquilan la casa donde funcionó Garder y piden una millonaria cifra

Aseguran que aumentaron los tratamientos dentales en San Juan: los tres motivos detrás del incremento

Los dos cortes de carne que presentaron aumentos de precio en la Feria de Capital

El Banco Nación le planta cara a las billeteras virtuales: qué decisión tomó

En medio del paro universitario, anunciaron un aumento salarial para docentes y no docentes

La invasión china no se detiene: ya hay entre 10 y 12 importadoras en el microcentro sanjuanino

La inflación de julio en San Juan fue del 1,9% en sintonía con la Nación

En las estaciones de servicio de San Juan también pega el boom de la venta de comida a la par de la nafta

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Fijan embargos multimillonarios para el jefe de los textiles y los empresarios acusados de estafa
Siguen presos

Fijan embargos multimillonarios para el jefe de los textiles y los empresarios acusados de estafa

Dos años al técnico, un año sin jugar para ocho jugadores y multa económica: las graves sanciones para Marquesado
Tras la agresión al arquero

Dos años al técnico, un año sin jugar para ocho jugadores y multa económica: las graves sanciones para Marquesado

Desaladora de mina Candelaria de Lundin, en el puerto propio Punta Padrones, en Chile. Lundin anunció que planea usar agua desalada del Pacífico en Vicuña, San Juan. (Fuente: Consejo Minero - Chile)
Minería del cobre

Vicuña anunció que traerá agua del Pacífico a San Juan: ¿podrá hacerlo y qué dificultades enfrenta?

Video: sanjuanino se enteró en una audiencia que iba a ir preso, se enojó y destrozó una pared a patadas
En Tribunales

Video: sanjuanino se enteró en una audiencia que iba a ir preso, se enojó y destrozó una pared a patadas

No cobra nadie más hasta que nos vamos: la polémica de Sportivo Desamparados con el plantel
Explosivas declaraciones

"No cobra nadie más hasta que nos vamos": la polémica de Sportivo Desamparados con el plantel

Te Puede Interesar

El más famoso piloto sanjuanino que revive con un crudo relato sus 9 días desaparecido en la montaña
Emocionante

El más famoso piloto sanjuanino que revive con un crudo relato sus 9 días desaparecido en la montaña

Por Miriam Walter
La elegancia, el reconocido elenco y los interesantes diálogos sobresalen en Amores materialistas. video
Tiempo para Ver

"Amores materialistas" y hasta qué punto el amor es una negociación

Imagen de archivo. Reunión de junio.
Peronismo

Extrema tensión por la reunión de intendentes de Uñac sin Chimbas ni Rawson y que Gioja desconoce

A la izquierda, la secretaria General de UDAP, Patricia Quiroga.
Paritarias

UDAP rechazó la propuesta salarial del Gobierno tras el plenario de delegados

Detuvieron a un hombre por robo en una empresa de Chimbas
A la Comisaría

Detuvieron a un hombre por robo en una empresa de Chimbas