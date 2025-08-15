UDAP rechazó la propuesta salarial del Gobierno tras el plenario de delegados

A la izquierda, la secretaria General de UDAP, Patricia Quiroga.

Este viernes 15 de agosto, el plenario de delegados de la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) resolvió rechazar la propuesta salarial que el Gobierno de San Juan presentó en el marco de la tercera negociación paritaria docente 2025. La decisión se tomó tras la reunión realizada el día anterior en el Centro Cívico.

image La instancia del jueves 14 de agosto fue la tercera sesión de la tercera negociación paritaria del año entre el Ejecutivo provincial y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET. Estuvo encabezada por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y el secretario Administrativo Financiero del Ministerio de Educación, Luis Reynoso.

La propuesta oficial consistió en: Incrementar el valor índice para agosto, septiembre y octubre de 2025, aplicando el coeficiente de variación mensual del IPC del mes anterior.

Sumar 4 puntos en agosto y 4 puntos en septiembre a todos los cargos del nomenclador docente.

En agosto, incrementar el salario familiar y actualizar los tramos.

En septiembre, aumentar un 10% el concepto “Nueva Conectividad San Juan” y subir 2 puntos la base de cálculo del ítem E60, llevándola a 41 puntos. Pese a los puntos ofrecidos, UDAP resolvió en su plenario de este viernes rechazar la propuesta. Desde el gremio indicaron que informarán su decisión formalmente en la próxima reunión prevista para el lunes 18 de agosto a las 10:00, cuando los tres sindicatos darán una respuesta conjunta.

