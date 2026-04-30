Reeligieron al presidente de Fecovita

Rubén Panella fue reelecto este jueves como presidente de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita) y comenzará así su quinto período al frente de una de las entidades más influyentes de la vitivinicultura del país, con fuerte presencia en San Juan a través de la bodega Resero , en Albardón .

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La decisión se tomó durante la Asamblea anual de la federación, realizada en Mendoza, donde participaron representantes de las cooperativas que integran la entidad. Además de la elección de autoridades, también se aprobó el Balance 2025.

La nueva Mesa Directiva quedó conformada por Marcelo Federici, Gustavo Arangüena, Javier Vergani, Alicia Galante y Guillermo Cano. Desde la conducción remarcaron que el objetivo seguirá siendo sostener a los pequeños productores en un contexto complejo para la actividad vitivinícola.

image La nueva Mesa Directiva de Fecovita.

“Todos los que conformamos la Mesa Directiva reafirmamos el compromiso de seguir trabajando por la sostenibilidad de productores integrados y les agradecemos el apoyo en un año tan difícil para la vitivinicultura”, señalaron desde la entidad a través de un comunicado oficial.

La apuesta fuerte al mosto en San Juan

La reelección de Panella llega en un momento donde Fecovita viene profundizando un cambio estratégico en San Juan. Durante la última vendimia, la cooperativa transformó el perfil productivo de Resero y concentró allí la elaboración de mosto, dejando atrás gran parte de la actividad vinculada al fraccionamiento de vino en tetra brik.

Según había explicado el propio Panella en su reciente visita a San Juan, la planta pasó de procesar unos 9 millones de kilos de uva a cerca de 25 millones durante esta cosecha. La estrategia estuvo centrada en aumentar la producción de mosto común, mosto tinto y mosto rectificado, con fuerte orientación exportadora hacia mercados como Europa, Canadá y Asia.

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El foco de la cooperativa también apunta a reducir los stocks de vino y mejorar el precio que reciben los productores, en un escenario marcado por la caída del consumo y el exceso de oferta.

El conflicto judicial con Iberte

En paralelo, Fecovita atraviesa uno de los conflictos judiciales más importantes de su historia reciente. La disputa con Iberte, vinculada al empresario español Juan José Retamero -dueño de la mina Gualcamayo y de la ex Cinzano en San Juan- mantiene enfrentadas a ambas partes desde la ruptura de la sociedad comercial en 2021.

Semanas atrás, Panella aseguró que Fecovita mantiene una “situación financiera ordenada” y manifestó su confianza en que el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires falle a favor de la cooperativa antes de fin de año.