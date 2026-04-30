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Reeligieron al presidente de Fecovita

La Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas realizó este jueves su asamblea anual y confirmó la continuidad de Rubén Panella al frente de la entidad. El dirigente iniciará su quinto mandato en medio de la reconversión de Resero en San Juan y del conflicto judicial con Iberte.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Rubén Panella.

Rubén Panella.

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La bodega Resero, en Albardón, fue el eje de la estrategia de Fecovita: triplicó su elaboración en la vendimia 2026 y se reconvirtió para producir mosto, recibiendo uva de productores que quedaron sin alternativas en San Juan.
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En la planta de Resero, en Albardón, Fecovita concentró toda su producción de mosto y diversificó la oferta: al clásico se sumaron el tinto y el rectificado, con foco en exportación y mejora del precio al productor.
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La decisión se tomó durante la Asamblea anual de la federación, realizada en Mendoza, donde participaron representantes de las cooperativas que integran la entidad. Además de la elección de autoridades, también se aprobó el Balance 2025.

La nueva Mesa Directiva quedó conformada por Marcelo Federici, Gustavo Arangüena, Javier Vergani, Alicia Galante y Guillermo Cano. Desde la conducción remarcaron que el objetivo seguirá siendo sostener a los pequeños productores en un contexto complejo para la actividad vitivinícola.

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La nueva Mesa Directiva de Fecovita.

La nueva Mesa Directiva de Fecovita.

“Todos los que conformamos la Mesa Directiva reafirmamos el compromiso de seguir trabajando por la sostenibilidad de productores integrados y les agradecemos el apoyo en un año tan difícil para la vitivinicultura”, señalaron desde la entidad a través de un comunicado oficial.

La apuesta fuerte al mosto en San Juan

La reelección de Panella llega en un momento donde Fecovita viene profundizando un cambio estratégico en San Juan. Durante la última vendimia, la cooperativa transformó el perfil productivo de Resero y concentró allí la elaboración de mosto, dejando atrás gran parte de la actividad vinculada al fraccionamiento de vino en tetra brik.

Según había explicado el propio Panella en su reciente visita a San Juan, la planta pasó de procesar unos 9 millones de kilos de uva a cerca de 25 millones durante esta cosecha. La estrategia estuvo centrada en aumentar la producción de mosto común, mosto tinto y mosto rectificado, con fuerte orientación exportadora hacia mercados como Europa, Canadá y Asia.

Embed - El Presidente de FECOVITA habló sobre el conflicto legal con Resero

El foco de la cooperativa también apunta a reducir los stocks de vino y mejorar el precio que reciben los productores, en un escenario marcado por la caída del consumo y el exceso de oferta.

El conflicto judicial con Iberte

En paralelo, Fecovita atraviesa uno de los conflictos judiciales más importantes de su historia reciente. La disputa con Iberte, vinculada al empresario español Juan José Retamero -dueño de la mina Gualcamayo y de la ex Cinzano en San Juan- mantiene enfrentadas a ambas partes desde la ruptura de la sociedad comercial en 2021.

Semanas atrás, Panella aseguró que Fecovita mantiene una “situación financiera ordenada” y manifestó su confianza en que el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires falle a favor de la cooperativa antes de fin de año.

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