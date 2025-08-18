lunes 18 de agosto 2025

Del escenario a Tribunales

Uno de "Los Gajos de Pinono" fue denunciado por estafa y, para zafar, entregó tres casas

Es Luis Darío Oro, quien, junto a sus hermanos, integra el famoso grupo folclórico sanjuanino. Es constructor y fue denunciado por no entregar tres viviendas por las cuales había cobrado. Hoy llegó a un acuerdo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Mediante un acuerdo, uno de los integrantes del famoso grupo folclórico sanjuanino “Los Gajos de Pinono” frenó una causa penal en su contra por el presunto delito de estafa. Se trata de Luis Darío Oro, quien fue denunciado por tres familias que le reclamaban la entrega de casas que pagaron hace diez años y esperaban recibir. Este lunes, el músico llegó a un arreglo y cedió las llaves de las viviendas.

Luis Darío no es el único de los hermanos Oro que anda en problemas. Eduardo Rubén Oro, su hermano —el otro es César Oro, actual defensor oficial—, es uno de los acusados de la desaparición del ingeniero Raúl Tellechea, el 18 de septiembre de 2004, y actualmente es juzgado por ese caso en el Tribunal Oral Federal de San Juan. De hecho, el fiscal federal Francisco Maldonado y los abogados querellantes pidieron la pena de prisión perpetua para el menor de los Oro por los supuestos delitos de desaparición forzada, encubrimiento y falsificación de pruebas.

El caso que involucra a Luis Darío Oro se inició en diciembre de 2024 y fue por la construcción de tres viviendas en el Loteo Bloise, en Rivadavia. En junio último, el fiscal Guillermo Heredia, de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, formalizó la causa penal contra el músico por el presunto delito de estafa.

Los Gajos de Pinono. Los hermanos Eduardo (a la izquierda), César (en el centro) y Luis Darío Oro.

Los Gajos de Pinono. Los hermanos Eduardo (a la izquierda), César (en el centro) y Luis Darío Oro.

Según el representante del Ministerio Público Fiscal, Luis Oro posee una empresa constructora y en 2015 acordó construir tres casas en aquel loteo. Los propietarios le pagaron 70 mil dólares por cada unidad habitacional, pero este nunca cumplió con lo pactado. Después de sucesivos reclamos y la falta de respuesta, lo llevaron a la Justicia.

Viendo que el caso podía complicarlo seriamente, Oro propuso una solución alternativa para frenar el proceso penal en su contra. Fue así que, mediante su defensor, llegó a un acuerdo con el fiscal Heredia para la reparación integral y terminar con el conflicto legal con los denunciantes.

La audiencia se concretó este lunes por la mañana. Luis Darío Oro se comprometió, frente a la jueza de Garantías Mabel Moya, a entregar este mismo 18 de agosto las llaves y la documentación de las tres propiedades a sus dueños, para que tomen posesión del lugar. Y, si bien no están terminadas, dejó asentado que, a más tardar, el 20 de octubre próximo la obra estará finalizada. Así, tuvo que desembolsar un total de 210.000 dólares para culminar la obra y frenar la causa penal.

