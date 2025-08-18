lunes 18 de agosto 2025

Controles sobre la Ruta 40

Paraje San Carlos: Gendarmería incautó más de un kilo cocaína y doce kilos de hojas de coca

Efectivos de Gendarmería Nacional incautaron la droga de un camión y de un colectivo en dos operativos realizados en territorio sanjuanino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En las últimas horas, efectivos del Escuadrón 66 “San Juan” de Gendarmería Nacional realizaron dos procedimientos de control sobre la Ruta Nacional N° 40, a la altura del Paraje San Carlos, que terminaron con la incautación de cocaína y hojas de coca, además de la detención de un pasajero.

El primer operativo se llevó a cabo durante la inspección de un colectivo de larga distancia. Allí, los gendarmes detectaron una mochila sospechosa que en su interior contenía tres paquetes. Con la presencia de testigos, se efectuaron las pruebas de campo, que confirmaron que se trataba de 1 kilo 573 gramos de cocaína. Por orden del magistrado federal interviniente, el propietario de la mochila fue detenido por presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, mientras que la droga fue decomisada.

Minutos más tarde, en un segundo control en el mismo punto, los uniformados detuvieron la marcha de un camión con acoplado proveniente de Pichanal (Salta) y con destino a Mendoza. Al requisar el sector del cajón de herramientas, hallaron una caja de cartón con paquetes que contenían 12 kilos de hojas de coca, en infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero. En este caso, se dio intervención a la delegación San Juan de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) - Aduana (ARCA).

