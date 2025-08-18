Se hizo policía tras perder a su hijo en un incendio y hoy le salvó la vida a un bebé: la historia de Luana, la heroína que fue iluminada por su "ángel"

De uniforme azul, en el interior del Hangar de Pocito , Luana Sarmiento recibe al equipo de Tiempo de San Juan para hablar de su historia. No es una historia cualquiera, sino la de una madre atravesada por un dolor infinito que, seguramente, la acompañará para siempre. Pasaron casi diez años del trágico incendio en el que perdió a su bebé de 8 meses, y la herida se remueve con lo que le tocó atravesar hace pocos días, cuando salvó la vida de un recién nacido que se había ahogado con leche materna. "Yo me hice policía después de perder a mi hijo. Fue un clic en mi vida. Tuve depresión, pero me recuperé, sobreviví, estudié y me formé para hacer esto que tanto me gusta, que es estar al servicio de los ciudadanos. Así fue como pude actuar con rapidez con Dante, también iluminada por mi ángel... todos tenemos un angelito y yo tengo el mío", cuenta la agente de la Comisaría 36°.

La tragedia que marcó su vida ocurrió en 2016. Mientras trabajaba en un catering, un incendio arrasó con su casa de Villa Carolina , ubicada en Capital. Teo , de apenas ocho meses, no sobrevivió, mientras que sus hermanos y su abuela fueron hospitalizados con múltiples heridas. Vecinos y bomberos trabajaron arduamente para intentar rescatar a todos familia. De hecho la abuela, Iris Sarmiento , logró salvar a sus otros tres nietos, pero el techo que se derrumbó impidió rescatar al más pequeño. La familia perdió prácticamente todo y la vivienda quedó inhabitable.

Tras la desgracia, Luana enfrentó una depresión profunda. Se fue a vivir a un módulo habitacional provisto por el gobierno, ubicado en lo profundo de Pocito, lejos de su barrio y sin conocer a nadie. "Fueron meses difíciles. La soledad, la tristeza y la incertidumbre me golpeaban. Tenía que salir adelante por mis hijos, pero también necesitaba encontrar un propósito para mí," recuerda. Fue entonces cuando decidió estudiar para ingresar a la policía. "Me puse a estudiar, sin saber realmente cómo era la institución. Me dijeron que no iba a poder, que era muy difícil, menos siendo mujer y madre, pero quería intentarlo. Si no lo hacía, no perdía nada."

El camino, con dos niños y escasos recursos, no fue nada fácil. Mientras asistía a la Escuela de Policía, Luana tenía que combinar los estudios con el cuidado de sus hijos. "Mi hermana fue mi sostén. Ella siempre estuvo presente, ayudándome con los chicos, llevándolos y trayéndolos del colegio. Yo me iba a las 6 de la mañana y volvía a las 11 de la noche. Estudiar y criar a mis hijos sola era agotador, pero cada esfuerzo valía la pena. Necesitaba que ellos se sintieran orgullosos de mí, y así fue", confesa.

Ante los desafíos económicos que tenía y la precariedad de la vida que llevaba en el módulo habitacional, no tuvo otra opción que volver al Gran San Juan. Primero vivió un tiempo en una casita de adobe junto a su mamá y los chicos, luego pudo volver al lugar donde había ocurrido la tragedia: "Era difícil, los recursos eran muy pocos. Pero nunca dejé que eso me detuviera. Si no me levantaba yo, no se levantaba nadie. Mis hijos dependían de mí, y eso me daba fuerza. Por eso nos volvimos. Al último, con ayuda, pudimos construir el techo de una habitación de la casa de mi mamá, que es la que se incendió. Fue duro volver, pero no teníamos otra opción".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1956114971445637325?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1956114971445637325%7Ctwgr%5E967f8e8557d7965faa2b10f333ba79eece13ab4c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tiempodesanjuan.com%2Fpoliciales%2Fel-increible-momento-que-una-policia-sanjuanina-le-salva-la-vida-un-bebe-un-mes-n409121&partner=&hide_thread=false El increíble momento en que una policía sanjuanina le salva la vida a un bebé de un mes pic.twitter.com/V341vSiUNk — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 14, 2025

Salvadora

Cinco años después de aquel "sacudón", Luana ya era agente de la Policía de San Juan, formada y capacitada para actuar en emergencias. Días atrás, en la madrugada del 14 de agosto, esa formación y su instinto maternal la llevaron a protagonizar un acto heroico, cuando un hombre llegó a la Comisaría 36° con su hijo ahogado.

"Al ver entrar al hombre con el bebé, Dante, mi cuerpo temblaba. Dante estaba morado. Inmediatamente lo puse sobre mis piernas y le practiqué RCP. Una vez que comenzó a respirar, sentí un alivio. Como mamá, es impresionante lo que se siente", relata la mujer. Minutos después, el personal médico trasladó al bebé a un centro privado para recibir atención especializada y permanecer en observación. La madre del niño agradeció profundamente la labor de la policía, crucial para que su hijo hoy esté con vida.

Luana asegura que cada intervención refuerza su vocación y le recuerda por qué eligió ser policía. "Todos tenemos un angelito. En este caso siento que he sido iluminada por mi hijo. Pero más allá de lo que me sucedió, siempre que pasa algo, identifico la situación y sé qué hacer. La policía me da la oportunidad de servir, y eso me mantiene en pie", dice con orgullo.

WhatsApp Image 2025-08-17 at 19.57.53 (2)

Hoy, ella vive con sus hijos mayores en el barrio Güemes , y continúa demostrando que el dolor puede transformarse en valentía y servicio. Su historia es resiliencia pura, la de una madre adolescente a heroína policial. "Si no me levanto yo, no se levanta nadie. Mis hijos dependen de mí, y eso me da fuerza para seguir adelante. La vida nos da algo, pero también nos arrebata, y la clave está en cómo seguimos, en cómo ayudamos a otros. Eso es lo que intento cada día", cierra.