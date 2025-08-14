La calma de la medianoche en la Comisaría 36° se quebró a las 00:30 de este jueves, cuando Jonathan Pérez, de 34 años, irrumpió desesperado con su hijo de apenas un mes en brazos. El bebé había dejado de respirar, aparentemente tras haberse ahogado, y cada segundo contaba.

Fue entonces cuando la agente Luana Sarmiento actuó sin dudar. Aplicó maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y, en cuestión de instantes, logró que el pequeño recuperara la respiración por sus propios medios.

Tras estabilizarlo, el niño fue trasladado de urgencia a la clínica CIMYN para recibir atención médica especializada. Según los informes, el menor se encuentra fuera de peligro y en buen estado gracias a la rápida intervención de la uniformada. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1956114971445637325&partner=&hide_thread=false El increíble momento en que una policía sanjuanina le salva la vida a un bebé de un mes pic.twitter.com/V341vSiUNk — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 14, 2025

Temas Rawson