jueves 14 de agosto 2025

Rawson

El increíble momento en que una policía sanjuanina le salva la vida a un bebé de un mes

Ocurrió de madrugada en la Comisaría 36°. La agente Luana Sarmiento practicó maniobras de RCP y logró que el pequeño volviera a respirar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La calma de la medianoche en la Comisaría 36° se quebró a las 00:30 de este jueves, cuando Jonathan Pérez, de 34 años, irrumpió desesperado con su hijo de apenas un mes en brazos. El bebé había dejado de respirar, aparentemente tras haberse ahogado, y cada segundo contaba.

Fue entonces cuando la agente Luana Sarmiento actuó sin dudar. Aplicó maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y, en cuestión de instantes, logró que el pequeño recuperara la respiración por sus propios medios.

Tras estabilizarlo, el niño fue trasladado de urgencia a la clínica CIMYN para recibir atención médica especializada. Según los informes, el menor se encuentra fuera de peligro y en buen estado gracias a la rápida intervención de la uniformada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1956114971445637325&partner=&hide_thread=false
