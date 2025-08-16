Desamparados comienza una nueva era, con Martín Sassul como presidente y tres ídolos del club como aliados

La Víbora eligió y lo hizo con contundencia: Martín Sassul es el nuevo presidente de Sportivo Desamparados . En una elección que movilizó a más de 200 socios y se definió pasada la medianoche, el psicólogo y exfuncionario de la Capital le sacó amplia ventaja a Nelson López y asumirá con un proyecto que promete revolución institucional y deportiva.

Redes sociales En este elecciones, las fake news vuelan: ¿cómo identificar videos o imágenes alterados con IA?

Sacudón en Puyuta Elecciones en Desamparados: uno de los candidatos denuncia "irregularidades", aunque la asamblea se hace igual

La noche electoral comenzó con el cumplimiento del orden del día: la lectura del acta anterior, la aprobación de la memoria anual y la revisión de inventario y balance. Esa votación, realizada a mano alzada, mostró que algunos socios no levantaron la mano, pero la mayoría acompañó y permitió dar por finalizada la gestión saliente. Con ambas listas formalmente habilitadas por la Junta Fiscalizadora, la elección pudo llevarse adelante.

Uno a uno, los 222 socios presentes hicieron fila e ingresaron a una especie de cuarto oscuro para emitir su voto secreto. La espera fue larga: recién pasada la una de la madrugada se cerró la votación y comenzó el conteo, que se extendió hasta después de las 2. El resultado dejó en claro la voluntad de la masa societaria: Sassul obtuvo 155 votos contra los 67 de López, convirtiéndose en el flamante presidente del club.

WhatsApp Image 2025-08-16 at 02.27.35

El festejo no tardó en llegar. Hubo abrazos, felicitaciones y un clima de emoción, especialmente hacia los ídolos que apoyaron a Sassul y que integrarán la nueva comisión directiva. Se trata de Lucas Ceballos, Silvio Prieto y Emanuel Guirado, tres referentes de la historia víbora que tendrán un rol central en el proyecto deportivo.

En sus primeras palabras como presidente, Sassul -que renunció a su cargo como director del SEM en Capital para dedicarse plenamente al club- agradeció a los socios e hinchas: “Queremos dar las gracias por confiarnos esta responsabilidad y el honor de conducir los destinos del club en los próximos dos años. Hemos formado un equipo muy interesante, con nuestros ídolos y jugadores que tantas alegrías nos dieron. Hoy queremos devolverle un poquito de lo que el club nos dio, y para eso necesitamos de todos. A partir de ahora, hace falta más unidad para volver a ser el Desamparados grande que todos queremos”.

El proyecto de la lista “Más Verde”

Sassul asumió acompañado por Raúl Sánchez en la vicepresidencia y con un plan de gestión ambicioso que busca ordenar las finanzas, modernizar la institución y potenciar lo deportivo:

-Saldar la deuda con el plantel profesional, que ya alcanza los tres meses (más de 30 millones de pesos).

-Crear una marca propia de indumentaria, denominada Línea Más Verde.

-Construir canchas de fútbol sintético para la escuelita de fútbol (ya cuentan con presupuestos).

-Impulsar el predio deportivo propio, como proyecto a futuro.

-Llegar a 1.000 socios activos en seis meses, sobre una base de datos de 6.500.

-Implementar una APP y nuevas modalidades de pago de la cuota social.

-Proyecto deportivo a cargo de los ídolos Lucas Ceballos, Silvio Prieto y Emanuel Guirado.

-Cambio de iluminación del Serpentario con luces LED.

-Reimpulsar disciplinas como futsal y boxeo.

-Finalizar las obras de sanitarios y equipar el gimnasio del club.

-Trabajar por el ascenso de categoría.