sábado 16 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Elecciones

Desamparados comienza una nueva era, con Martín Sassul como presidente y tres ídolos del club como aliados

Tras unas elecciones maratónicas que se extendieron hasta después de las 2 de la madrugada, el exfuncionario capitalino fue elegido presidente del club puyutano. Superó con contundencia a su rival, Nelson López, al obtener 155 de los 222 votos que estaban en juego.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-16 at 02.20.13
WhatsApp Image 2025-08-16 at 02.27.35

La Víbora eligió y lo hizo con contundencia: Martín Sassul es el nuevo presidente de Sportivo Desamparados. En una elección que movilizó a más de 200 socios y se definió pasada la medianoche, el psicólogo y exfuncionario de la Capital le sacó amplia ventaja a Nelson López y asumirá con un proyecto que promete revolución institucional y deportiva.

Lee además
Foto: Prensa Desamparados. 
Sacudón en Puyuta

Elecciones en Desamparados: uno de los candidatos denuncia "irregularidades", aunque la asamblea se hace igual
en este elecciones, las fake news vuelan: ¿como identificar videos o imagenes alterados con ia?
Redes sociales

En este elecciones, las fake news vuelan: ¿cómo identificar videos o imágenes alterados con IA?

La noche electoral comenzó con el cumplimiento del orden del día: la lectura del acta anterior, la aprobación de la memoria anual y la revisión de inventario y balance. Esa votación, realizada a mano alzada, mostró que algunos socios no levantaron la mano, pero la mayoría acompañó y permitió dar por finalizada la gestión saliente. Con ambas listas formalmente habilitadas por la Junta Fiscalizadora, la elección pudo llevarse adelante.

Uno a uno, los 222 socios presentes hicieron fila e ingresaron a una especie de cuarto oscuro para emitir su voto secreto. La espera fue larga: recién pasada la una de la madrugada se cerró la votación y comenzó el conteo, que se extendió hasta después de las 2. El resultado dejó en claro la voluntad de la masa societaria: Sassul obtuvo 155 votos contra los 67 de López, convirtiéndose en el flamante presidente del club.

WhatsApp Image 2025-08-16 at 02.27.35

El festejo no tardó en llegar. Hubo abrazos, felicitaciones y un clima de emoción, especialmente hacia los ídolos que apoyaron a Sassul y que integrarán la nueva comisión directiva. Se trata de Lucas Ceballos, Silvio Prieto y Emanuel Guirado, tres referentes de la historia víbora que tendrán un rol central en el proyecto deportivo.

En sus primeras palabras como presidente, Sassul -que renunció a su cargo como director del SEM en Capital para dedicarse plenamente al club- agradeció a los socios e hinchas: “Queremos dar las gracias por confiarnos esta responsabilidad y el honor de conducir los destinos del club en los próximos dos años. Hemos formado un equipo muy interesante, con nuestros ídolos y jugadores que tantas alegrías nos dieron. Hoy queremos devolverle un poquito de lo que el club nos dio, y para eso necesitamos de todos. A partir de ahora, hace falta más unidad para volver a ser el Desamparados grande que todos queremos”.

El proyecto de la lista “Más Verde”

Sassul asumió acompañado por Raúl Sánchez en la vicepresidencia y con un plan de gestión ambicioso que busca ordenar las finanzas, modernizar la institución y potenciar lo deportivo:

-Saldar la deuda con el plantel profesional, que ya alcanza los tres meses (más de 30 millones de pesos).

-Crear una marca propia de indumentaria, denominada Línea Más Verde.

-Construir canchas de fútbol sintético para la escuelita de fútbol (ya cuentan con presupuestos).

-Impulsar el predio deportivo propio, como proyecto a futuro.

-Llegar a 1.000 socios activos en seis meses, sobre una base de datos de 6.500.

-Implementar una APP y nuevas modalidades de pago de la cuota social.

-Proyecto deportivo a cargo de los ídolos Lucas Ceballos, Silvio Prieto y Emanuel Guirado.

-Cambio de iluminación del Serpentario con luces LED.

-Reimpulsar disciplinas como futsal y boxeo.

-Finalizar las obras de sanitarios y equipar el gimnasio del club.

-Trabajar por el ascenso de categoría.

Temas
Seguí leyendo

Quiénes acompañarán a Alfredo Avelín Nollens en la lista de la Cruzada Renovadora

Baistrocchi encabeza una fórmula federal: todos los candidatos serán de distintos departamentos y ya hay pistas

Imita a Leo Messi, se lanza a la política y quiere llevar el nombre del jugador en la lista de las elecciones

Elecciones en Bolivia: Ante la fractura del Mas, habría balotaje entre dos liberales

Elecciones en ATSA, entre el buen flujo de votantes y las polémicas que nunca faltan

Elecciones de octubre: Así quedaron los principales frentes nacionales

El peronismo presentó "Fuerza San Juan" para competir en las Legislativas de octubre: ausencias, presencias y las "perlitas"

Tras el reclamo, la Federación Universitaria llamó a elecciones, ¿qué pasará con los centros de estudiantes?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Gustavo Costas explotó por el penal que Herrera le dio a Tigre ante Racing
Liga Profesional

La ira de Gustavo Costas tras la derrota de Racing: "Ladrón, ladrón"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Milagros Basto
Femicidio

Una joven apareció muerta en el placard de un ex comisario preso

El más famoso piloto sanjuanino que revive con un crudo relato sus 9 días desaparecido en la montaña
Emocionante

El más famoso piloto sanjuanino que revive con un crudo relato sus 9 días desaparecido en la montaña

Alertan por la suba de casos de estafas con inmuebles en San Juan, las zonas calientes y las recomendaciones
Maniobras fraudulentas

Alertan por la suba de casos de estafas con inmuebles en San Juan, las "zonas calientes" y las recomendaciones

El divertido video de un intendente sanjuanino para convocar a la fiesta del Día del Niño
En bicicleta

El divertido video de un intendente sanjuanino para convocar a la fiesta del Día del Niño

Un jurado de La Voz Argentina se separó tras 10 años en pareja

Un jurado de La Voz Argentina se separó tras 10 años en pareja

Te Puede Interesar

La Gloria es campeón del Futsal Sanjuanino. 
Pasión

El fútbol, por herencia y amor a su padre: Vir Jofré, la capitana que vivió casi una década en La Gloria y suma un quinteto de títulos

Por Antonella Letizia
Agustín Homedes, uno de los encargados de la expedición. Fotos: Leandro Porcel. video
Video

Conocé por dentro la nave espacial que aterrizó en el corazón de Rawson

Nicolás Tivani volvió a representar de la mejor manera al ciclismo sanjuanino.
Gran embajador

El sanjuanino Nicolás Tivani logró su segunda victoria de etapa en la 'Volta a Portugal'

Boleta Única de Papel: funcionamiento y antecedentes del sistema de votación que debutará en octubre
Una guía

Boleta Única de Papel: funcionamiento y antecedentes del sistema de votación que debutará en octubre

El geólogo Fabricio Carbajal, en 2019, en la última erupción del volcán Planchón Peteroa 
Voz autorizada

¿Hay que preocuparse en San Juan por los volcanes activos en Mendoza?: la respuesta de un especialista