Dos delincuentes, a mano armada, asaltaron a un verdulero en Rawson

La tranquilidad de la noche en Villa Cenobia Bustos, Rawson, se vio interrumpida este miércoles cuando dos delincuentes armados irrumpieron en la Verdulería Joaquina. El violento asalto ocurrió cerca de las 21:00, cuando los ladrones, ambos con cascos oscuros, ingresaron al local y apuntaron con un arma de fuego tipo revólver al empleado, un joven de 25 años.

En cuestión de segundos, los malvivientes sustrajeron dos teléfonos y escaparon a bordo de una moto Honda Titan 150 cc color gris.

Gracias a los datos aportados por la víctima y testigos, personal de la Comisaría 6ta permitió ubicar a los sospechosos en el barrio San Martín II, en Pocito. Allí, uno de ellos, identificado como Ibáñez Nahuel, de 23 años y oriundo del barrio Conjunto 7 de Pocito, fue detenido. En su poder se incautó la moto utilizada en el hecho y dos cascos negros.

Con orden de allanamiento emitida por la UFI Delitos Contra la Propiedad, y con la intervención del ayudante fiscal Mauricio Flores, los efectivos irrumpieron en otra vivienda de la zona. Allí encontraron al segundo sospechoso, Rojas Kevin, de 21 años, escondido debajo de una cama. En el fondo del domicilio se secuestró un revólver marca Colt calibre 32 Special, sin cartuchos pero apto para el disparo, además de la ropa utilizada durante el asalto.

Ambos sujetos fueron trasladados a la Comisaría 6ª de Rawson, donde quedaron a disposición de la fiscal Paula Arredondo, acusados del delito de robo agravado con el uso de arma de fuego.

En el operativo participaron efectivos de Comisaría 6ª, Subcomisaría Buenaventura Luna, División Comando Sur, Unidad Teresa de Calcuta y la Motorizada de la Unidad Coordinadora.