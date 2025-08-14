jueves 14 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
UFI

Dos delincuentes, a mano armada, asaltaron a un verdulero en Rawson

Tras un arduo trabajo, los dos ladrones fueron atrapados en diferentes domicilios de Pocito. Mirá quiénes son.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-14 at 02.29.17

La tranquilidad de la noche en Villa Cenobia Bustos, Rawson, se vio interrumpida este miércoles cuando dos delincuentes armados irrumpieron en la Verdulería Joaquina. El violento asalto ocurrió cerca de las 21:00, cuando los ladrones, ambos con cascos oscuros, ingresaron al local y apuntaron con un arma de fuego tipo revólver al empleado, un joven de 25 años.

Lee además
Imagen ilustrativa
Robo en la madrugada

Una conocida empresa de Santa Lucía fue blanco del ataque de delincuentes
cayo el kity por un violento robo con arma blanca en caucete

Cayó el "Kity" por un violento robo con arma blanca en Caucete

En cuestión de segundos, los malvivientes sustrajeron dos teléfonos y escaparon a bordo de una moto Honda Titan 150 cc color gris.

WhatsApp Image 2025-08-14 at 02.29.01

Gracias a los datos aportados por la víctima y testigos, personal de la Comisaría 6ta permitió ubicar a los sospechosos en el barrio San Martín II, en Pocito. Allí, uno de ellos, identificado como Ibáñez Nahuel, de 23 años y oriundo del barrio Conjunto 7 de Pocito, fue detenido. En su poder se incautó la moto utilizada en el hecho y dos cascos negros.

Con orden de allanamiento emitida por la UFI Delitos Contra la Propiedad, y con la intervención del ayudante fiscal Mauricio Flores, los efectivos irrumpieron en otra vivienda de la zona. Allí encontraron al segundo sospechoso, Rojas Kevin, de 21 años, escondido debajo de una cama. En el fondo del domicilio se secuestró un revólver marca Colt calibre 32 Special, sin cartuchos pero apto para el disparo, además de la ropa utilizada durante el asalto.

WhatsApp Image 2025-08-14 at 02.29.00

Ambos sujetos fueron trasladados a la Comisaría 6ª de Rawson, donde quedaron a disposición de la fiscal Paula Arredondo, acusados del delito de robo agravado con el uso de arma de fuego.

En el operativo participaron efectivos de Comisaría 6ª, Subcomisaría Buenaventura Luna, División Comando Sur, Unidad Teresa de Calcuta y la Motorizada de la Unidad Coordinadora.

Temas
Seguí leyendo

Quiso robar carne en un supermercado, lo captaron por las cámaras y quedó detenido

Tensión en La Bebida: atraparon a un menor con una Play robada y atacaron a la Policía

Allanan casas de Pocito y se topan con elementos robados y gran cantidad de aves en cautiverio

La Policía secuestró tres motos que tenían pedido de secuestro

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó

Cayó el joven que fue sorprendido agazapado en una casa y con un bidet robado en Capital

Denuncian que una clínica de Rodeo obró "a lo Garder": dos médicos, un bioquímico y una empresaria, en la mira

Brutal golpiza en Rawson: un adolescente terminó con la mandíbula rota y necesitan ayuda para operarlo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un mendocino engano por tiktok a una sanjuanina discapacitada, la llevo a un hotel alojamiento y la violo
La Cámara Gesell, crucial

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan
Perfil

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó
La Cámara Gesell, crucial

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó
Rivadavia

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó

Video: se pelearon por un novio en un colectivo de la Red Tulum y se hicieron virales
En las redes

Video: se pelearon por un novio en un colectivo de la Red Tulum y se hicieron virales

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

Te Puede Interesar

OSSE cambia su manera de trabajar para mejorar las respuestas ante las urgencias y reclamos.
Servicio

De qué se trata la reestructuración de OSSE que busca responder a urgencias y reclamos con mayor rapidez

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó
La Cámara Gesell, crucial

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó

Cayó el Kity por un violento robo con arma blanca en Caucete

Cayó el "Kity" por un violento robo con arma blanca en Caucete

Imagen archivo Tiempo de San Juan
Calingasta

Cuenta regresiva para la puesta en marcha en Radiotelescopio: en septiembre se montaría la antena