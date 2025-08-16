Llenos de nostalgia, los sanjuaninos contaron cuáles fueron sus juguetes favoritos durante la infancia

Los tiempos cambian y, con ellos, las costumbres y el valor que se les da a los objetos que acompañan la vida diaria. Sin embargo, en el mundo infantil hay gustos que perduran. Aunque en los últimos años la tecnología y los aparatos que se cargan por USB se han vuelto parte de lo cotidiano, muchos niños siguen eligiendo las pelotas y las muñecas, que continúan entre los juguetes más vendidos. Eso, tal como hicieron los sanjuaninos de mayor edad, según ellos mismos confiaron. En la previa del Día del Niño, Tiempo de San Juan salió a preguntar cuáles fueron los juguetes más valorados durante la infancia. Todas las personas consultadas se llenaron de nostalgia al hacer memoria.

Entre la mayoría de los entrevistados, la favorita fue, justamente, la pelota. Eduardo recordó que, durante años, añoró la famosa “pelota Pelé”. “Era furor esa pelota de cuero color marrón; veía que los niños con padres de alto poder adquisitivo la tenían y pensaba: ‘¿Alguna vez la tendré?’. Era futbolero de alma y soñaba con eso, hasta que me la regalaron. Después me pasó lo mismo con los sacachispas”, contó.

Marcelo también eligió la pelota y los botines como sus juguetes más preciados de la niñez, aunque le quedó un pendiente: la pista Scalextric. “Siempre soñé con tener una de esas pistas grandes; creo que lo voy a cumplir en cualquier momento”, dijo, y agregó: “Todos seguimos teniendo un niño en nuestro interior”.

En cuanto a las muñecas, Silvia relató: “Siempre trabajábamos de chicos con mis hermanos; nos ayudábamos entre toda la familia. Pero mis padres, para el Día del Niño, siempre se las arreglaban para hacernos un regalito. Me acuerdo de unas muñecas chiquitas con las que jugaba mucho. Es más, todavía tengo una de ellas guardada”.

Las bicicletas también aparecieron en el listado, así como los osos de peluche. “Siempre veía en la televisión un osito de peluche y lo quería tanto… hasta le había puesto nombre: ‘Peluchín’. Lo imaginaba, lo veía y no llegaba. Después de un par de años, me lo regalaron. Treinta años después, todavía lo tengo”, recordó María Eugenia.

Conocé los recuerdos de infancia de los sanjuaninos, en primera persona