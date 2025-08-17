domingo 17 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Comercio

A diferencia de San Juan, en el país confirmaron que bajaron las ventas por el Día del Niño en comparación con 2024

Los datos a nivel nacional registraron una caída del 5,2% respecto al año pasado. El comercio electrónico crece, pero no compensa la retracción de las tiendas físicas, mientras que los sanjuaninos se volcaron principalmente a juguetes nacionales y artículos de primera infancia, indicaron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Mientras que en San Juan las ventas por el Día del Niño dejaron un saldo positivo, con un crecimiento interanual del 8%, a nivel nacional el panorama fue distinto: las operaciones cayeron un 5,2% respecto a 2024, según datos de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ). La diferencia evidencia un comportamiento dispar entre las economías locales y la tendencia general del país.

Lee además
las historias que unen a san martin con san juan: por que cruzo los andes por nuestra provincia y su rol como intendente de cuyo
Efeméride

Las historias que unen a San Martín con San Juan: por qué cruzó Los Andes por nuestra provincia y su rol como Intendente de Cuyo
san juan conoce a todos los canditados para las elecciones legislativas nacionales 2025: todo lo que se sabe
A contrarreloj

San Juan conoce a todos los canditados para las elecciones legislativas nacionales 2025: todo lo que se sabe

En Argentina, la caída de las ventas se atribuye a múltiples factores, entre ellos el clima frío, el feriado del viernes 15 de agosto y la menor concurrencia a tiendas físicas, que todavía concentran el 76% de las operaciones. El comercio electrónico creció 30% y alcanzó el 24% del total, pero no logró compensar la retracción del canal presencial.

El ticket promedio en las jugueterías de cercanía fue de $13.000, mientras que en las grandes cadenas ascendió a $38.000, con predominio de productos importados. La industria enfrenta además un sobrestock importante: entre enero y julio las importaciones de juguetes aumentaron 114% en volumen y 84% en valor, llegando a 13.752 toneladas.

Frente a esto, la CAIJ lanzó el Observatorio Argentino de Juguetes, que fiscalizará el cumplimiento de normas de seguridad, otorgará el sello “Juguete Seguro” y trabajará junto a pediatras para detectar riesgos emergentes. El sector también advirtió sobre productos que ingresan al país a valores inferiores a u$s3 por kilo, con riesgo para la seguridad infantil.

Entre las tendencias nacionales de este año se destacaron los juguetes didácticos y de primera infancia, los juegos de mesa, los peluches de capibaras y el coleccionable viral “Labubu”, que agotó stock rápidamente gracias a su difusión en redes sociales. La industria nacional, compuesta por unas 180 pymes y más de 8.000 empleados, opera al 50% de su capacidad y reclama reducción de impuestos y costos logísticos para competir con las importaciones.

En San Juan, los comerciantes celebraron el repunte, aunque destacaron que los sanjuaninos cuidaron el bolsillo: el ticket promedio fue de $38.000, un 10% menos que en 2024, pese a promociones y estrategias para incentivar las compras. Los productos más buscados fueron juguetes nacionales, línea bebés y rodados, mientras que indumentaria y calzado mostraron caída y la electrónica repuntó.

Según Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan, “pese a las estrategias implementadas para mejorar las ventas, no alcanzamos a superar los niveles de otros años”, aunque la fecha dejó un balance positivo. Desde las filiales Rawson y Zonda coincidieron en que las compras fueron estables, con preferencia por juegos didácticos y madera, consolidando así un Día del Niño que trajo un respiro al comercio local a diferencia de lo ocurrido en el resto del país.

Temas
Seguí leyendo

Cómo es el entrenamiento de los guardavidas que rescatan personas en los diques de San Juan

Los niños y niñas de San Juan dicen lo que piensan: jugamos con refranes

Un referente de tinte liberal en San Juan no irá como candidato titular: qué pasó

Repuntaron las ventas por el Día del Niño, pero los sanjuaninos cuidaron el bolsillo

A horas del fin del plazo, los nombres que suenan fuerte para competir en Por San Juan

Yoga deportivo, la disciplina espiritual del movimiento continuo que pisa fuerte en San Juan

¿Hay que preocuparse en San Juan por los volcanes activos en Mendoza?: la respuesta de un especialista

En Chile apuestan a decisivas obras en el camino a San Juan por Agua Negra: cuándo se harán

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un sospechoso del caso nora dalmasso termino detenido por el crimen de un hombre en rio cuarto
Córdoba

Un sospechoso del caso Nora Dalmasso terminó detenido por el crimen de un hombre en Río Cuarto

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Beba fallecida en Santa Lucía: que pasó minutos antes de la tragedia
Triste noticia

Beba fallecida en Santa Lucía: que pasó minutos antes de la tragedia

Terrible tragedia en Santa Lucía: murió una beba de 1 año tras caer a un canal
UFI Delitos Especiales

Terrible tragedia en Santa Lucía: murió una beba de 1 año tras caer a un canal

En Rivadavia: acusan de robarle los datos de la tarjeta a un amigo para comprarse una bici
Que un amigo es una luz...

En Rivadavia: acusan de robarle los datos de la tarjeta a un amigo para comprarse una bici

Detienen a un sujeto por vender milanesas hechas con papel higiénico
Qué chanta

Detienen a un sujeto por vender milanesas hechas con papel higiénico

Agustín Homedes, uno de los encargados de la expedición. Fotos: Leandro Porcel. video
Video

Conocé por dentro la nave espacial que aterrizó en el corazón de Rawson

Te Puede Interesar

Es oficial: Fabián Martín y Laura Palma encabezan la lista del orreguismo
Definición

Es oficial: Fabián Martín y Laura Palma encabezan la lista del orreguismo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo es vivir al lado de un cementerio: convivir con el dolor ajeno, olores y tumbas como paisaje video
Convivencias forzadas

Cómo es vivir al lado de un cementerio: convivir con el dolor ajeno, olores y tumbas como paisaje

Cristian Andino, candidato: encabezará la lista del peronismo para las legislativas y resta conocer qué hara Gioja
Elecciones 2025

Cristian Andino, candidato: encabezará la lista del peronismo para las legislativas y resta conocer qué hara Gioja

Víctor Emanuel Villarreal, alias “Bicho”.
Impactante

Cumpleaños violento en Rivadavia: uno de los "Bicho" Villareal sufrió una paliza después de darle un sillazo a un menor

Los niños y niñas de San Juan dicen lo que piensan: jugamos con refranes video
Tiempo Pregunta

Los niños y niñas de San Juan dicen lo que piensan: jugamos con refranes