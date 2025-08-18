lunes 18 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A todo o nada

San Martín dio batalla y sacó un empate con sabor a poco frente a Talleres

El equipo sanjuanino empató 0-0 ante el Tallarín, en el cierre de la fecha 5 del campeonato de Primera División. San Martín sigue sin ganar en la lucha por la permanencia en la categoría. Matías Borgogno fue la figura del partido ante el local, que se fue abucheado por sus hinchas. Se vienen partidos durísimos y todas finales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

No se pudo en Córdoba. San Martín empató sin goles frente a Talleres y sigue sin levantar cabeza en el Torneo Clausura de Primera División. Tuvo sus intentos, pero no pudo hacer pie para sacar la diferencia sobre el local, que se llevó las mejores chance del duelo en el Kempes. Salle tuvo algunos remates sobre el final que podrían haber cambiado el destino del partido, pero Borgogno sin duda fue la carta dorada para los verdinegros.

Lee además
¿era penal? la mano que pidio todo san martin y que el arbitro dijo ¡siga, siga!
Lo reclamaron todos

¿Era penal? la mano que pidió todo San Martín y que el árbitro dijo ¡siga, siga!
Foto: San Martín.
Fútbol femenino

Las Verdinegras golearon a Atenas y son campeonas de la Copa de Oro

El conjunto sanjuanino mostró actitud, entrega y hasta por momentos dominó el trámite del partido, pero le faltó claridad en los metros finales. Del otro lado, un Talleres apático, sin ideas ni reacción, terminó siendo silbado por su propia gente, que despidió al equipo con una lluvia de reproches desde las tribunas.

La gran figura de la noche fue Matías Borgogno, el arquero de San Martín, que apareció en los momentos justos para ahogarle el grito a los cordobeses y mantener el cero en su arco. Sus atajadas fueron clave para rescatar un punto fuera de casa, aunque el premio parece poco para un equipo que necesita sumar urgente.

Con este empate, San Martín sigue sin conocer la victoria en el torneo y la situación comienza a preocupar. La tabla del descenso aprieta y lo que viene no da respiro: rivales directos, canchas difíciles y cada partido que se juega como una final.

En la próxima fecha recibirá a Gimnasia de La Plata en el Hilario Sánchez.

Temas
Seguí leyendo

La Reserva de San Martín fue goleada por Talleres en Córdoba

El insólito y delator momento grabado por la televisión en el partido de San Martin

Un Verdinegro, flojo y reprobado: el uno por uno de los jugadores

Pipi Romagnoli, a todo o nada para ganarle a Sarmiento: la lista de convocados

El patinaje artístico ocupará el velódromo cubierto y hay malestar en el ciclismo sanjuanino: ¿se mudan a la pista de Rawson?

Sinner abandonó por un golpe de calor y el español Alcaraz es el campeón del Masters 1000 de Cincinnati

Así les fue a los pilotos sanjuaninos en el automovilismo nacional

Cavani, picante con los hinchas de Boca tras el triunfo: el gesto a la tribuna que se hizo viral

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el patinaje artistico ocupara el velodromo cubierto y hay malestar en el ciclismo sanjuanino: ¿se mudan a la pista de rawson?
Polémica en puerta

El patinaje artístico ocupará el velódromo cubierto y hay malestar en el ciclismo sanjuanino: ¿se mudan a la pista de Rawson?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos
Confirmado

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos

Día del Niño para el olvido en Rawson: quién es el ladrón que, junto a sus hijos, le robó un parlante al Yeyo
Un bochorno

Día del Niño para el olvido en Rawson: quién es el ladrón que, junto a sus hijos, le robó un parlante al Yeyo

Esta es la contadora ahora imputada del presunto delito de administración fraudulenta.
Suma millonaria

Una contadora deberá pagar más de $100.000.000 para no ir a juicio, denunciada por fraude en una unión vecinal de Angaco

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en pies y manos
Perfil

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en pies y manos

Se hizo policía tras perder a su hijo en un incendio y hoy le salvó la vida a un bebé: la historia de Luana, la heroína que fue iluminada por su ángel
Testimonio

Se hizo policía tras perder a su hijo en un incendio y hoy le salvó la vida a un bebé: la historia de Luana, la heroína que fue iluminada por su "ángel"

Te Puede Interesar

La policía influencer fue suspendida por un escándalo callejero y en supuesto estado de ebriedad
Otra vez la oficial Tamara

La policía influencer fue suspendida por un escándalo callejero y en supuesto estado de ebriedad

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gustavo Monti con su abogado.
Comunicado

Fuerte respaldo de FOPEA a Tiempo de San Juan tras el pedido del primo de Uñac para impedir que se siga informando

Inicio de semana con temperaturas elevadas en San Juan.
Clima

Martes fresco y con sol naciente en San Juan

Uno de Los Gajos de Pinono fue denunciado por estafa y, para zafar, entregó tres casas
Del escenario a Tribunales

Uno de "Los Gajos de Pinono" fue denunciado por estafa y, para zafar, entregó tres casas

San Martín dio batalla y sacó un empate con sabor a poco frente a Talleres
A todo o nada

San Martín dio batalla y sacó un empate con sabor a poco frente a Talleres