lunes 11 de agosto 2025

¡Cuidado!

El insólito y delator momento grabado por la televisión en el partido de San Martin

El partido del Verdinegro adentro de la cancha fue para el olvido. pero dejó un momento muy divertido en las tribunas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-08-11 074512

Este sábado San Martín tuvo un partido para el olvido frente a Sarmiento de Junín. Había que ganar, ya que los puntos eran trascendentales en la lucha por el descenso. Se perdió con un equipo directo y a futuro esos puntos se van a extrañar.

De igual manera, mientras se desarrollaba el partido, en las tribunas ocurrió un hecho que se viralizó rápidamente en redes. La cámara oficial de la televisión, precisamente del programa F10 que muestra un resumen del partido, captó el momento que protagonizó una pareja.

El video muestra cuando un hombre está revisando su celular y al lado su pareja “clava” la mirada para ver que está mirando. Mirá el momento:

Embed - SportsCenter ESPN on Instagram: " ¡CUIDADO CON EL CELU! #ESPNFútbol1 | #DisneyPlus Plan Premium"
View this post on Instagram

A post shared by SportsCenter ESPN (@scespn)

Este video ya cosechó miles de comentarios como, “¡Salí de ahí pelado!”, “Lo tienen bien marcado”, “Ése compa ya está muertooo”, “Se puso de moda el fisgoneo descarado”, entre otros.

Temas
Dejá tu comentario

