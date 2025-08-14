jueves 14 de agosto 2025

Torneo Proyección

La Reserva de San Martín fue goleada por Talleres en Córdoba

El equipo de Mauricio Fernández no se encontró y pagó caro sus errores. Se vuelve a San Juan con los bolsillos vacíos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Sin título
2

La Reserva de San Martín no pudo hacer pie en Córdoba y perdió 3-0 un partido importante frente a Talleres, en el duelo de la fecha 5 del Torneo Proyección.

Si bien intentó en los primeros minutos ahogar al conjunto cordobés y mostró algunos destellos de buen fútbol, con el correr de los minutos se fue apagando esa iniciativa. El local también hizo lo suyo y complicó los espacios del equipo verdinegro, que hoy no tuvo una buena tarde.

Después de la derrota con Sarmiento de Junín en San Juan y esta goleada, tocará dar vuelta la página para Mauricio Fernández, que en la próxima deberá recibir a Gimnasia de La Plata.

Temas
