Maxi Velazco, autocrítico y re caliente con la derrota: "Hay que masticar la bronca y trabajar el doble"

La derrota 1-0 sobre la hora frente a Atlético Rafaela dejó mucha bronca en el plantel de San Martín , y uno de los que lo expresó sin filtros fue el arquero Maximiliano Velazco.

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El arquero fue uno de los primeros en salir del vestuario visitante luego de la derrota sufrida en el cierre del partido, por la quinta fecha de la Primera Nacional. Todavía con el enojo a flor de piel, el ex River habló con Radio Santa Cecilia y fue muy autocrítico.

"Tengo muchísima bronca, lo teníamos controlado. Ellos no nos estaban generando nada", lanzó Velazco en sus primeras declaraciones tras el encuentro, en el que la Crema se quedó con el triunfo gracias a un cabezazo de Protti en una de las últimas jugadas.

El arquero también hizo referencia a las características del estadio rafaelino y cómo influyen en el desarrollo del juego: "Las dimensiones de la cancha es parte de su juego acá de local", explicó.

Más allá del golpe, el arquero verdinegro remarcó que el equipo deberá analizar con calma lo ocurrido para corregir errores. "Mañana lo analizaremos y veremos los errores que cometimos que nos llevaron a perder el partido en esta última jugada. Algo mal estamos haciendo", reconoció.

De todos modos, dejó en claro que el grupo mantiene la fuerza para salir: "El grupo está fuerte, positivo. Hay que trabajar el doble porque no nos está alcanzando. Tenemos que hacer una autocrítica para ver dónde estamos fallando", cerró.