miércoles 11 de marzo 2026

Relegado por el DT

Santi Barrera, de la ilusión al destierro: la cara y contracara del delantero promesa de San Martín

El jugador fue apartado del plantel profesional por "indisciplina" y su historial quedó marcado una vez más. Qué pasó con aquel goleador que brilló en Reserva y que hoy bajó de categoría por orden de Ariel Martos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

San Martín y Santiago Barrera abrieron un nuevo capítulo de discusión en los últimos días. Es que el delantero sanjuanino fue apartado del primer equipo por un supuesto acto de "indisciplina" que lo terminó condicionado. Un presente de gloria en Reserva y los archivos de "mala conducta" que vuelven a reflotar en su mejor momento. Qué pasó con el '9' del semillero verdinegro.

El equipo sanjuanino atraviesa un buen momento en el arranque de la Primera Nacional y Copa Argentina, sin embargo, los ánimos se alteraron cuando Ariel Martos puso mano dura sobre el juvenil Santiago Barrera al bajarlo de categoría por un "acto de indisciplina", según dijo el propio entrenador en una entrevista a Fútbol TV.

image

"Barrera arrancó la pretemporada con nosotros y venía haciendo una buena pretemporada. Es un jugador que me gusta muchísimo. Ha tenido un acto de indisciplina, por llamarlo de alguna manera, y por eso está entrenando con Reserva", fue lo primero que explicó al ser consultado por los canteranos que se encuentran en el plantel.

Lo cierto es que este episodio no es el primero que lo vuelve a poner en foco al sanjuanino. Su imagen también se vio empañada en el 2024, cuando el delantero -que en ese entonces le había quitado el puesto a Nicolás Franco- fue apartado del plantel por un acto de indisciplina. En aquel momento pasó de ser una pieza importante a quedar fuera de las futuras convocatorias, lo que derivó en su regreso temporal a Reserva.

image

Lejos de quedar abandonar aquel mal recuerdo, la historia se repitió en julio de 2025 con Leandro "Pipi" Romagnoli. Tras haber sido promovido nuevamente al plantel profesional luego de un gran semestre en Reserva que lo tuvo como goleador (convirtió 15 goles en 22 partidos), el atacante volvió a quedar al margen por un nuevo episodio disciplinario.

image

Pese a romperla en el Torneo Proyección, marcarle a River y de que sus deseos estuvieran en llegar ojos de Romagnoli, no alcanzó para el ex San Lorenzo lo tenga en cuenta durante el campeonato de Primera. Sin embargo, la urgencia llegó sobre el final y cuando las papas quemaban. El técnico apostó a ese Santi que esperaba en el banco, que con su sed de gloria y amor a la camiseta pudo hacer soñar a los hinchas verdinegros. Ingresó en el segundo tiempo frente a Aldosivi y no decepcionó. Pivoteó, buscó conectar y la primera que tuvo la mandó a guardar: ese grito le dio vida a San Martín, que se ponía en ventaja frente a un Aldosivi que después lo terminaría atropellando y mandando al descenso tras un contundente 5-2.

image
El llanto de Santi Barrera al anotar el gol que le dar&iacute;a vida a San Mart&iacute;n en el Minella.&nbsp;

El llanto de Santi Barrera al anotar el gol que le daría vida a San Martín en el Minella.

Lo aclamaban los hinchas, el periodismo siempre puso su nombre sobre la mesa y él trabaja día a día por ser mejor. Lo demostró en Reserva, en los últimos partidos que San Martín lo necesitó y es por eso que el 16 de enero, el delantero extendió su vínculo con la institución hasta el 2027. Frente a eso y ya con chapa por lo que significa su nombre en la cantera del club, encaró con muchas ganas el nuevo año. Esta vez, con plantel renovado y nuevo capitán.

image

Sin duda la llegada de Ariel Martos fue lo mejor que le pasó a este San Martín: por la apuesta a los pibes, al sentido de pertenencia y porque venía de trabajar también con el semillero del Ciruja. Tiene tacto y ese es el plus que quiso mostrar en la primera entrevista a los medios sanjuaninos: "Tener la cantera presente para mí es fundamental, eso le da sentido de pertenencia", había expresado a Tiempo.

Así como se fijó, también tuvo decisión para bajar de categoría a Santiago Barrera por un acto de indisciplina. El malestar se presentó en los últimos días, cuando el jugador cometió una falta que el entrenador no pudo dejar pasar ante el grupo y fue relegado del primer equipo. "Si no hago respetar la ley pareja, el grupo se me va de las manos", tiró Martos.

Lo cierto es que con esta decisión, el jugador surgido de la cantera quedará por un tiempo afuera de la lista de convocados hasta que vuelva a demostrar y convencer al DT. Mientras tanto, la espuma bajó y el jugador prefirió guardar silencio.

San Martín enfrentará a Rafaela este viernes desde las 21hs, por la fecha cinco de la Primera Nacional

