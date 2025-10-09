jueves 9 de octubre 2025

La lista de citados

San Martín necesita goles y Pipi Romagnoli volvió a convocar al pibe Santi Barrera

El Verdinegro visita este viernes a San Lorenzo y el DT no tiene margen de error. Los resultados hablan por sí solos y ante este panorama, el DT busca alternativas en la lista. Todos los nombres.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Martín convocó a Santi Barrera.&nbsp;

No hay margen de error ni mucho tiempo para pensar. San Martín está anclado en la zona baja de los descensos y necesita urgente resurgir para salvar la categoría. Se viene un duelo difícil en los papeles, frente a uno de los cinco grandes del país y con el Verdinegro atravesando una situación crítica. La sorpresa de la lista: la cita de Santiago Barrera para enfrentar a San Lorenzo.

Después del empate en cero ante Instituto y de que se quedara con diez tras la expulsión de Watson, al equipo sanjuanino no le quedó otra que pasar de página rápido y pensar en el próximo objetivo. Este viernes se mide frente a San Lorenzo desde las 14.30hs con el arbitraje de Pablo Dóvalo.

Al igual como ocurrió frente a La Gloria y con el claro panorama de que San Martín escasea de goles, el 'Pipi' usó la carta dorada del canterano Santiago Barrera para que el Verdinegro vuelva a reencontrarse con el gol. Es por eso que su nombre reaparece entre la lista de citados.

image

Cómo llega San Martín:

El Verdinegro está muy comprometido con el descenso, y antes de que se juegue este partido ocupa el último lugar en las tablas general y de promedios. En la anual tiene 20 puntos, a uno de Aldosivi y a cuatro de Talleres, por lo que necesita imperiosamente ganar en el Nuevo Gasómetro para seguir soñando con la permanencia. Además, Pipi Romagnoli, ídolo del club azulgrana, está en la cuerda floja y una derrota contra el Cuervo podría dejar al Santo sin entrenador.

romagnoli.jpg

